Zeugenaufruf: Diebstahl eines Wasserrettungsfahrzeugs

In der Nacht von Samstag (14.01.2023) auf Sonntag (15.01.2023) haben unbekannte Täter ein Wasserrettungsfahrzeug aus der Fahrzeughalle der Geschäftsstelle der DLRG in Lohfelden entwendet.

Die Wasserschutzpolizei Kassel bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben um Mithilfe.

Bei dem Fahrzeug (siehe Foto) handelt es sich um einen „Seabot Rescue Red SW“ mit Jet-Antrieb. Der kleine Rettungshelfer hat eine Länge von 1,15 Metern und ist circa 50 cm breit. Das Fahrzeug wird im Freibad aber auch auf der Fulda und weiteren Gewässern zur Personenrettung eingesetzt.

Bei dem Diebstahl in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auch ein dazugehöriges Standardladegerät sowie ein schwarzer Universalgut entwendet. Hierzu waren bislang unbekannte Täter in die Fahrzeughalle eingedrungen, indem sie zunächst die Stahlgitterstäbe vor dem Fenster verbogen und anschließend selbiges aufgehebelt hatten.

Hierbei entstand vermutlich deutlich hörbarer Lärm im Umfeld der Geschäftsstelle der DLRG im Waldauer Weg.

Der Gesamtschaden des Diebstahls beläuft sich auf circa 12.500 Euro

Die Wasserschutzpolizei Kassel bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben um Mitteilung unter Tel. 0561-2076944.

Einbruch in Kita in der Südstadt: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Süd: Unbekannte sind am gestrigen Sonntagabend in eine Kindertagesstätte in der Menzelstraße in Kassel eingebrochen und haben damit einen Schaden von ca. 1.500 Euro angerichtet. Ob die Täter etwas erbeuteten, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Die Tatzeit lässt sich anhand der Auslösung der Alarmanlage relativ genau eingrenzen. Demnach hatte sich der Einbruch um 20:17 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter zunächst über einen 1,40 Meter hohen Zaun auf das Gelände geklettert und hatten versucht ein Fenster aufzubrechen. Als dies misslang, hebelten sie eine Tür auf der Gebäuderückseite auf und stiegen so in die Kindertagesstätte ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher verschiedene Räume, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Da die blinkende Alarmanlage irrtümlicherweise als Feuerschein bei der Feuerwehr gemeldet worden war, rückte neben der Polizei auch ein Löschzug zum Einsatzort aus. Die nach Feststellung des Einbruchs sofort eingeleitete Fahndung nach den geflüchteten Tätern führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

76-jährige Fußgängerin bei Unfall in Leuschnerstraße schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Niederzwehren: Eine 76-jährige Fußgängerin ist am Freitagabend in der Leuschnerstraße in Kassel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau aus Kassel anschließend in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll aktuell für sie nicht bestehen. Da bei den bisherigen Ermittlungen zum Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, in welche Richtung die 76-Jährige mit ihrem Rollator die Straße überquert hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 18:15 Uhr. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte die am Rollator laufende 76-Jährige die Leuschnerstraße in Höhe eines Discounterparkplatzes nahe dem „Glöcknerpfad“ überqueren. Der 49-jährige Autofahrer aus Kassel war zu dieser Zeit mit seinem VW auf der Leuschnerstraße in Richtung Eugen-Richter-Straße unterwegs. Nach seinen Angaben war die dunkel gekleidete Fußgängerin plötzlich vor ihm auf die Straße getreten. Er habe sofort eine Vollbremsung durchgeführt, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern, sodass die 76-Jährige auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Da sich die Fußgängerin nicht mehr an den Unfall erinnern kann, ist bis dato ungeklärt, in welche Richtung sie die Leuschnerstraße überquert hat.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegenkommen.