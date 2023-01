Verkehrsmeldungen für den Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Künzell. Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr 17-jähriger Beifahrer – beide aus Fulda – sowie ein 61-jähriger VW-Fahrer aus Künzell wurden bei einem Unfall am Sonntag (15.01.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 18.25 Uhr die Haunestraße aus Richtung Keuloser Straße kommend in Fahrtrichtung der Kreuzung „Am Haidhof“. Die Mercedes-Fahrerin befuhr zeitgleich die Straße „Am Haidhof“ in Richtung der Kreuzung Haunestraße. Als die 18-Jährige in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhr, kam es nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem VW des 61-Jährigen. Die drei leichtverletzten Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Sonntag (15.01.), in der Zeit von 17.20 Uhr bis 20.15 Uhr, parkte ein VW-Caddy-Fahrer ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Karlstraße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde vermutlich beim Rangieren in oder aus der Parklücke der Außenspiegel der Beifahrerseite des VW beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Samstag (14.01.), gegen 18 Uhr, bis Sonntag (15.01.), gegen 14:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß am Straßenrand der Straße „Am Hasenrain“ in Heenes geparkten silbernen Fiat Punto einer 42-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Sonntag (15.01.), gegen 16:50 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Audi auf einem Parkplatz in der Langgasse in Fahrtrichtung zur Vogelsbergstraße. Als er etwa gegen 19:25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Zigarettenautomat gesprengt

Bad Hersfeld. Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten in der Erfurter Straße im Ortsteil Hohe Luft auf. Anschließend entwendeten sie die darin befindlichen Waren und das Bargeld. Die Sprengung, bei der auch Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, wurde am Donnerstag (12.01.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Auch wie genau die Täter den Automaten aufsprengten, ist momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Heringen. In der Nacht zu Freitag (13.01.) brachen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft im Riedweg ein. Aus dem Geschäftsraum stahlen die Täter verschiedene Wurst- und Käsewaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Einbrecher hinterließen darüber hinaus rund 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dachziegeln gestohlen

Neuenstein. Aus einer Scheune in der Neuensteiner Straße in Mühlbach stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (14.01.) circa 80 Dachziegeln. Zunächst hatten die Einbrecher sich unbefugt Zutritt zu dem Lagerraum verschafft und dabei rund 25 Euro Sachschaden verursacht. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in Höhe von circa 50 Euro in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Kalbach. In der Nacht auf Freitag (13.01.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße „Forsthaus“ im Ortsteil Mittelkalbach ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen Computerzubehör im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten etwa 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. Zwischen Freitagabend (13.01.) und Samstagmittag (14.01.) brachen Unbekannte in der Leipziger Straße, Höhe Hausnummer 179, einen roten Jaguar auf. Die Täter öffneten das Auto auf unbekannte Art und Weise und entwendeten eine Sonnenbrille im Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Eichenzell. In der Bornstraße im Ortsteil Löschenrod beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (15.01.) die Scheibenwischer eines schwarzen Audi A3. Das Fahrzeug stand auf einem privaten Stellplatz eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte warfen in der Nacht zu Donnerstag (12.01.) eine Scheibe eines Gebäudes eines Schwimmbades in der Straße „An der Bleiche“ ein. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstähle aus Pkw

Alsfeld. In der Nacht zu Freitag (13.01.) wurden drei Autos in Leusel und Angenrod zum Ziel unbekannter Täter.

Durch das Einschlagen von Scheiben verschafften sich die Täter unbefugten Zugang zu den Fahrzeuginnenräumen. Aus einem schwarzen VW Golf in der Taubengasse in Angenrod stahlen die Täter nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nichts. Anders war es jedoch bei zwei Autos im Ortsteil Leusel: Aus einem weißen Audi Q5 in der Karlsbader Straße sowie einem schwarzen BMW 530d in der Breslauer Straße entwendeten die Langfinger je einen Geldbeutel samt noch unbekanntem Inhalt.

Ob die drei Taten – bei denen Gesamtsachschaden von rund 3.300 Euro entstand – miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Alsfeld. In der Nacht zu Freitag (13.01.) brachen Unbekannte in eine Gartenhütte in einer Kleingartensiedlung in der Straße „An den Hohlgärten“ ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter verursachten jedoch Gesamtsachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Lauterbach. Unbekannte entwendeten am Freitagabend (13.01.), zwischen 18 Uhr und 21 Uhr, eine Geldbörse aus einem Ablagefach einer Sport- und Erholungsstätte in der Straße „Am Sportfeld“. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung und Diebstahl

Grebenhain. Insgesamt drei Stromverteilerkästen auf einem Wohnmobilstellplatz in der Hindenburgstraße in Ilbeshausen-Hochwaldhausen hebelten Unbekannte zwischen Samstag (07.01.) und Freitag (13.01.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger das darin befindliche Bargeld in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags. Sie hinterließen außerdem etwa 300 Euro Sachschaden, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anzeige wegen „Unerlaubter Fernzulassung“

Um sich die Kosten für ein deutsches Ausfuhrkennzeichen zu sparen, hatte ein 26-jähriger türkische Staatsbürger kurzerhand seine mitgebrachten französischen Kurzzeitkennzeichen an einem in Deutschland gekauften Fahrzeug angebracht.

Beamte der Autobahnpolizei Petersberg kontrollierten am Sonntagmittag (15.01), auf der Autobahn A7 bei Fulda einen Pkw mit französischem Kennzeichen. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um sogenannte Kurzzeitkennzeichen handelte. Der Autohändler hatte den Golf in der Nähe von Bad Salzungen gekauft und war nun auf dem Heimweg in Richtung Frankreich.

Offenbar um Geld zu sparen, hatte er sich keine deutschen Ausfuhrkennzeichen besorgt, sondern seine mitgebrachten französischen Kennzeichen angebracht. Dies ist nicht erlaubt und stellt eine sogenannte „Unerlaubte Fernzulassung“ dar. Gegen den 26-Jährigen wurde daher eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs gefertigt und die Fahrt wurde zunächst einmal beendet.