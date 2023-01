Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg (Eder): Sachbeschädigung an mehreren Autos – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei geparkte Autos auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Röddenauerstraße in Frankenberg beschädigt. Die Randalierer haben gegen die Fahrzeuge getreten und dabei einen Sachschaden von insgesamt etwa 900 Euro verursacht. Vermutlich im gleichen Tatzeitraum sind zwei Reifen eines geparkten Autos in der Gnadengasse in Frankenberg mit einem unbekannten Werkzeug so stark beschädigt worden, dass diese die Luft komplett verloren. Der hier entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Frankenberg Tel.: 06451-72030 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bad Wildungen: Einbrüche in Feuerwehrgerätehäuser

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in das Feuerwehrgerätehaus in Wega eingebrochen. Die Einbrecher haben versucht, ein Fenster und eine Tür aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Erst nach Einschlagen einer Fensterscheibe, gelingt es den Tätern, in die Fahrzeughalle einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen, sind weder feuerwehrtechnische Geräte noch andere Wertgegenstände gestohlen worden. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Eine Nacht zuvor, haben Einbrecher versucht, auch in die Fahrzeughalle der Feuerwehr Mandern einzubrechen. Sowohl ein Fenster als auch eine Tür hielten den Einbruchsversuchen stand. Der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 500 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.