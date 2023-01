Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Corona-Testcenter

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 31.12.2022, 14:00 Uhr bis 01.01.2023, 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Bürocontainerin der Gutleutstraße in Bad Dürkheim, der zur Zeit als Corona-Testcenter genutzt wird. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Eingangstüre auf und entwendeten einen Laptop, Bargeld, 2 Mobiltelefone und 12 digitale Eieruhren. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Hohen Schaden verursacht und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 01.12.2022, 20:00 Uhr bis 04.12.2022, 12:00 Uhr ein Auf der Judenhut in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes Benz beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Kotflügel und eine Felge des Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Vollsperrung nach Wohnhausbrand

Bad Dürkheim (ots) – Wegen eines Brandes eines Wohnhauses im Bereich Jägerthal ist derzeit die Bundesstraße 37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein voll gesperrt. Es wird nachberichtet. (Stand: 15 Uhr)

Haßloch: Berauscht auf dem Nachhauseweg

Haßloch (ots) – Berauscht auf dem Nachhauseweg befand sich ein 23-jähriger Haßlocher am 03.01.2023 gegen 17:00 Uhr, als dieser wegen eines defekten Bremslichtes in der Moltkestraße in 67454 Haßloch einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der weiteren Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Haßlochers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, da dieser positiv auf THC reagierte. Daher wurde dem 23 Jahre alten Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Dackenheim: Schafe ausgebüchst

Dackenheim (ots) – Und da war da noch der Hauseigentümer der am 02.01.2023 gegen 05:00 Uhr plötzlich 2 Schafe vor seinem Haus in der Kirchheimer Straße in Dackenheim stehen sah. Die Schafe, die normal im Bereich des Golfplatzes in ihrem Stall schlafen sollten, waren dort um 01:00 Uhr von ihrer Halterin als entlaufen gemeldet worden. Den „Fahndungsmaßnahmen“ hatten sie sich zu diesem Zeitpunkt geschickt entzogen. Die Ausreiser konnten schließlich, durch die glückliche Halterin, wohlbehalten nach Hause verbracht werden.

Bockenheim: Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bockenheim a.d. Weinstr. (ots) – Am 02.01.2022 gegen 00:45 Uhr wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Worms im Leininger Ring in Bockenheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief schließlich positiv auf THC. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Obrigkeit: Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte mit anschließender Räumung aufgrund Munitionsfund

Obrigheim-Mühlheim (ots) – Am Montag, 02.01.2023, kam es gegen 07:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte in der Mühlheimer Hauptstraße in Obrigheim. Die 86-jährige Bewohnerin der Doppelhaushälfte, sowie die Anwohner, konnten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit bringen. Der Brand konnte gegen 09:00 Uhr durch starke Kräfte der Feuerwehren Grünstadt, Obrigheim und Bockenheim-Kindenheim gelöscht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an den beiden Doppelhaushälften, wobei die zuvor brennende Doppelhaushälfte nun unbewohnbar ist. Da bei einer späteren Kontrolle des Dachbodens durch die Feuerwehr Munition aufgefunden werden konnte, wurden die angrenzenden Häuser in einem Umkreis von 50 Metern geräumt, um die betroffenen 60 Anwohner keiner weiteren Gefahr auszusetzen. Die Anwohner kamen für ca. eine Stunde in einer Turnhalle im Ortskern sowie im Feuerwehrgerätehaus Obrigheim unter und wurden betreut. Da es sich bei der Munition letztlich um eine leere Sprenggranatenhülse handelte, von welcher keine Gefahr ausging, wurde die Räumung schließlich aufgehoben. Die Kriminalinspektion in Neustadt an der Weinstraße hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dirmstein: An PKW Tank aufgerissen, Diesel ausgelaufen

Dirmstein (ots) – Am 02.01.2023, 15:30 Uhr rangierte ein 67-jähriger PKW Fahrer sein Fahrzeug in der Obersülzer Straße. Hierbei beschädigte er sich an seinem Fahrzeug den Tank. Der ausgelaufene Kraftstoff wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Leiningerland beseitigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):