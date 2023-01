Kaiserslautern – Die Künstlerin Inge Braun zeigt ab sofort im Foyer des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern ihre Ausstellung „Bunte Vielfalt in Aquarell und Acryl“.

Der Schwerpunkt ihrer Bilder liegt auf floralen und landschaftlichen Themen, die sie in einer Mischung aus Acryl- und Aquarelltechniken darstellt „Dabei zeige ich in unterschiedlichen Variationen, was sich neben Acryl und Aquarell unter Mithilfe von diversen Zusatzmitteln kreativ gestalten lässt“, sagt die Kaiserslautererin.

Als Inge Braun vor einigen Jahren in den Ruhestand ging, fing sie an, sich intensiv mit dem Malen zu beschäftigen. Während ihrer Berufstätigkeit als Lehrerin hatte sie nicht genügend Zeit dafür gefunden.

„Anfangs habe ich verschiedene Malstile und Techniken erprobt und mich letztendlich für Acrylfarben auf Leinwand entschieden“,

sagt die Künstlerin.

Die Motive, die Inge Braun wählt, sind ganz verschieden. Unter Anwendung vielfältiger Materialien wie Strukturpasten, Schiefer, Holz, Marmormehl, Sand, Folien und Kleister ergeben sich abstrakte und teil-gegenständliche Gemälde.

„Ein Bild entsteht beim Arbeiten. Die Farben laufen jedes Mal anders als ursprünglich geplant“,

sagt die Malerin. Sie lässt Farben auf Materialien aufeinander einwirken und beobachtet, wie sie sich ergänzen:

„Es ist äußerst interessant, was sich da auf der Leinwand abspielt.“

Manchmal malt Inge Braun farbreduziert, andere Werke gestaltet sie bunt und farbenfroh. Farben und Formen müssen für die Künstlerin zusammenpassen und ein stimmiges Gesamtbild ergeben.

„Dabei soll aber auch für den Betrachter viel Raum bestehen bleiben, über die eigenen Eindrücke und Gefühle seine persönliche Beurteilung und Empfindung zu finden und zu treffen“,

sagt sie.

Inge Brauns Ausstellung ist bis Ende März 2023 im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern zu sehen.