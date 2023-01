Neidenfels: Wohnungsbrand in der Staatsstraße

Neidenfels – Am Samstag, 31.12.2022, um 17:29 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten Neidenfels, Weidenthal, Lambrecht und Esthal zu einem Wohnungsbrand in der Staatsstraße in Neidenfels alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, konnte eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt werden. Nach vorangegangener Erkundung konnte eine brennende Waschmaschine im Erdgeschoss als Brandherd ausgemacht werden. Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung ein, welcher durch schnelles eingreifen ein ausbreiten der Flammen auf umliegende Räume verhindern konnte.

Die Bewohner konnten sich selbstständig, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus der Wohnung nach draußen begeben und wurden an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Vorstellung bei einem Arzt und das Verbringen in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Die Bewohner blieben unverletzt.

Es kam durch den Brand zu einer massiven Ausbreitung von Rauchgasen im Erdgeschoss, welche die Wohnung unbewohnbar machte. Durch die Verbandsgemeinde-Verwaltung Lambrecht konnte die betroffene Familie in einer anderen Wohnung untergebracht werden.

Das Gebäude wurde im Anschluss an die Löscharbeiten mittels Hochleistungslüfter entraucht und belüftet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.