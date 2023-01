Karlsruhe – Einbruch in Autohaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Montagabend in ein Autohaus in der

Karlsruher Rheinstraße ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge gegen 19.40

Uhr gewaltsam Zutritt in das Autohaus und gelangten so in den Verkaufsraum. Im

weiteren Verlauf schlugen sie mehrere Glastüren ein und durchwühlten sämtliche

Schränke in den dortigen Büros. Hierbei wurden sie durch einen aufmerksamen

Zeugen beobachtet, welcher sofort die Polizei verständigte. Leider konnten die

Täter unerkannt flüchten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob

Diebesgut entwendet wurde.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Parkende Fahrzeuge beschädigt

Karlsruhe (ots) – Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte in der Nacht von Montag

auf Dienstag in der Karlsruher Oststadt der Tatverdächtige von mehreren

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen dingfest gemacht werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-jährige Mann gegen 01:45 Uhr bei zwei

geparkten Autos jeweils den linken Außenspiegel beschädigt und über eines der

Fahrzeuge den Inhalt einer Getränkedose geschüttet haben. Weiterhin steht er im

Verdacht, ein Motorrad und einen Roller umgestoßen zu haben, die ebenfalls in

der näheren Umgebung abgestellt waren.

Mithilfe der Täterbeschreibung einer Zeugin konnte der mutmaßliche Randalierer

von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz angetroffen und kontrolliert

werden. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die entstandenen Sachschäden

ließen sich in der Tatnacht noch nicht beziffern.

Linkenheim-Hochstetten – Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, Zutritt in die

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße in

Linkenheim-Hochstetten. Vermutlich über ein aufgebrochenes Fenster gelangten sie

ins Gebäudeinnere und durchwühlten dort sämtliche Räume und Schränke.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/96718-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend wurden drei 13-Jährige Opfer einer räuberischen

Erpressung an der U-Bahn-Haltestelle Marktplatz (Pyramide).

Drei bislang unbekannte Jugendliche umstellten die Kinder gegen 17:55 Uhr auf

der Zwischenetage der Haltestelle und forderten sie zur Herausgabe ihres

Bargelds auf. Ein Täter griff dabei einem der Jungen in dessen Jackentaschen.

Als der 13-Jährige dem Unbekannten daraufhin auszuweichen versuchte, verpasste

ihm dieser eine Ohrfeige und einen Schlag ins Gesicht. Nachdem die jugendlichen

Räuber erneut aggressiv Geld von den Geschädigten forderten, übergaben diese

einen geringen Bargeldbetrag. Als ein offenbar den Tätern bekannter Mann

hinzukam, ließ das Trio von den Kindern ab und flüchtete.

Die Tatopfer beschreiben den ersten Täter als 14 bis 15 Jahre alt und circa

180-185 cm groß. Er hatte braune Haare, einen Bartansatz über der Oberlippe,

auffällig schlechte Zähne, war mit einer Kapuzenjacke der Marke „Nike“, einer

ärmellosen schwarzen Weste und einer grauen Jogginghose bekleidet.

Der Zweite war laut den Geschädigten zwischen 13 und 14 Jahre alt, etwa 160 cm

groß, von kräftiger Statur und hatte eine südländische Erscheinung und dunkle,

gestylte Haare. Er trug eine hellgraue Jogginghose und schwarz-weiß-rote Schuhe

der Marke „Nike“.

Der dritte Tatverdächtigen soll circa 14-15 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von

osteuropäischer Erscheinung und sportlicher Statur gewesen sein. Bekleidet war

er mit einem schwarzen Pullover mit Reißverschluss der Marke „Lacoste“, einer

schwarzen Hose und Sportschuhen. Zudem trug er eine Bauchtasche und rauchte eine

E-Zigarette.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden

gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – In Straßenbahndepot eingebrochen

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 05:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in

ein Straßenbahndepot in der Bahnhofstraße in Karlsbad-Ittersbach ein. Die Diebe

hatten es offenbar auf die dort untergebrachten Bahnen abgesehen und hebelten

zwei in den Bahnen befindliche Fahrkartenautomaten auf. Ob und in welcher Höhe

Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Auch der durch den Einbruch

entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Forst – Mit Pkw in Schaufenster von Apotheke gefahren

Karlsruhe (ots) – Einen spektakulären Verkehrsunfall verursachte am Montagabend

eine 61-jährige Autofahrerin in Forst.

Die Frau war gegen 22:00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kirchstraße unterwegs, als

sie von der Straße abkam. In der Folge kollidierte ihr Renault mit einem

massiven Steinpfosten und riss diesen aus der Verankerung. Schließlich kam das

Fahrzeug im Schaufenster einer Apotheke zum Stehen.

Die Verursacherin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus

eingeliefert. Unbeteiligte wurden glücklicherweise nicht verletzt,

Da ein Alkoholtest bei der Autofahrerin einen Wert von knapp 0,5 Promille ergab,

wurde eine Blutprobe angeordnet und ihr Führerschein einbehalten.

Am Schaufenster sowie dem Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von jeweils

mehreren tausend Euro.

Waghäusel – Bewohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Karlsruhe (ots) – Zwei Unbekannte wurden am Montagnachmittag in

Waghäusel-Kirrlach offenbar beim Versuch, in ein Wohnhaus einzusteigen, von der

Hausbewohnerin überrascht und in die Flucht geschlagen.

Die 73-jährige Geschädigte hielt sich im Keller des in der Lahnstraße gelegenen

Anwesens auf, als sie durch Geräusche auf zwei Männer aufmerksam wurde, die sich

an ihrer Terrassentür zu schaffen machten. Sichtlich beeindruckt von der

entschlossenen Ansprache der 73-Jährigen ergriffen die Täter die Flucht. Ein

Sachschaden entstand nicht.

Beide Einbrecher waren circa 180 cm groß, von schlanker Statur und trugen blaue

Overalls.