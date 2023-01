Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des LKA Baden-Württemberg; Schusswaffengebrauch im Zusammenhang mit polizeilichem Einsatz am 2. Januar 2023 in Hockenheim

Mannheim (ots) – In den Nachmittagsstunden des 2. Januar 2023 ist es bei einem

Polizeieinsatz in Hockenheim zu einem polizeilichen Schusswaffeneinsatz

gekommen, bei dem ein 37-jähriger Mann verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen, vorläufigen Ermittlungsstand wurde die Polizei gegen 16.34

Uhr zu einem Familienstreit gerufen. Augenscheinlich war der Mann mit einer

Pistole bewaffnet. Im Verlauf des Einsatzgeschehens mussten die eingesetzten

Polizeikräfte von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen.

Die Beamten leisteten umgehend bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sowie des

hinzugerufenen Notarztes Erste Hilfe. Der Verletzte wurde zur weiteren

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die medizinische

Versorgung dauert aktuell an. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde die Sachbearbeitung des

polizeilichen Schusswaffengebrauchs noch in den Abendstunden vom

Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere

zu den Hintergründen des Streites sowie des Einsatzablaufes dauern an.

Bundespolizei: Schusswaffe in der Bauchtasche

Mannheim (ots) – Ein Mann wurde am späten Montagnachmittag (2. Januar) am

Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. In seiner Bauchtasche befand sich

griffbereit eine Schusswaffe.

Gegen 16:25 Uhr sollte der 21-jährige Mann aus Tunesien von Bundespolizisten

überprüft werden. Gegenüber den Beamten konnte sich der Mann nicht ausweisen. Es

folgte die Suche nach legitimierenden Ausweispapieren. Hierbei wurde in der

mitgeführten Bauchtasche eine Schusswaffe entdeckt.

Bei dem aufgefundenen Gegenstand handelte es sich um eine sogenannte

Federdruckwaffe ohne die notwendige amtliche Kennzeichnung. Schusswaffe und

Magazin wurden zunächst sichergestellt.

Der Tatverdächtige ist bereits wegen Delikten mit Waffen polizeilich bekannt und

musste den Beamten zum Bundespolizeirevier folgen.

Den 21-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Waffe nebst

Zubehör wurden eingezogen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der junge Mann die Dienststelle verlassen.

Mannheim: Zu schnell und unter Drogeneinfluss unterwegs

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 18:50 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte

des Verkehrsdienstes einen 29-jährigen Hyundai-Fahrer. Dieser fiel im Rahmen

einer Geschwindigkeitskontrolle den Einsatzkräften ins Auge. Der Mann war

zunächst mit 26 km/h zu schnell unterwegs, weshalb ihn die Polizistinnen und

Polizisten anhielten und einer Kontrolle unterzogen. Während des Anhaltevorgangs

entging den Beamtinnen und Beamten nicht, dass sich der Fahrer eines

angerauchten Joints mit einem Wurf aus dem Fahrerfenster entledigte. Bei der

anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten sechs weitere Joints sowie ein

Gemisch aus Marihuana und Tabak sichergestellt werden.

Die Fahrt war für den Mann an Ort und Stelle beendet. Auf der

Polizeidienststelle musste er eine Blutprobe abgeben. Des Weiteren muss er mit

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen ihn wird nun wegen des

Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens unter dem Drogeneinfluss

ermittelt.

Mannheim: Zwei Einbrüche in der Neckarstadt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Zeitraum 31.12.2022 – 02.01.2023 kam es im Bereich

Mannheim-Neckarstadt zu zwei Einbrüchen. In eine Gaststätte in der

Humboldtstraße verschaffte sich der Täter oder die Täterin im o.g. Zeitraum

unberechtigt Zugriff, indem die Tür mit Gewalt nach Innen öffnete. Es wurden

Zigaretten im Wert von fast 4.000 Euro sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag

entwendet. Im Anschluss konnte sich der Einbrecher oder die Einbrecherin

unbekannt entfernen. In der Langstraße kam es von Sonntag auf Montag in einem

Mehrfamilienhaus zu einem weiteren Einbruch. Hier wurde eine Wohnungstür

ebenfalls mit Gewalt aufgebrochen und die Wohnung verwüstet. Hinweise auf den

Täter oder die Täterin konnten bislang nicht erlangt werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum unter

Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik übernommen. Die Schadenshöhe kann

bisher nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei unter 0621- 174 4444 zu melden.

Mannheim-Schönau: Hund beißt zu – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am Freitag, den 23.12.2022, kam es in der Ortelsburger

Straße zu einem Vorfall bei dem zwei Personen von einem Hund angefallen und

verletzt wurden. Die Beiden im Alter von 19 und 23 Jahren betraten gegen 12:45

Uhr das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses als sie kurz hierauf von einem Hund

im Haus angefallen wurden. Vor dem Wohnhaus erlitten der Mann und die junge Frau

dann mehrere Verletzungen bis der Hund letztlich abließ. Eine 20-Jährige konnte

als Hundehalterin ausfindig gemacht werden und muss sich nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung verantworten. Für die weiteren Ermittlungen der

Polizeihundeführerstaffel werden Zeugen gesucht, die das Geschehene beobachteten

haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 714970 zu melden.

Mannheim: Sachbeschädigung an geparktem Porsche

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15:00 Uhr und Montag, 08:30 Uhr

beschädigte ein bislang unbekannter Täter/ -in den, durch den Halter in der

Moltkestraße in Höhe der dortigen Heilig-Geist-Kirche abgestellten Pkw auf

unbekannte Weise im Bereich der Frontscheibe. Diese splitterte durch die

Beschädigung im Sichtfeld. Der Sachschaden wird auf 2.500 EUR beziffert. Zeugen,

welche Aussagen zum Tathergang oder zum Täter bzw. der Täterin machen können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1743310 bei dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim, Friedrichsfeld – Verkehrsunfall mit verletzter Person, Verursacher flüchtig

Mannheim (ots) – Am gestrigen Nachmittag, gegen 17.00 Uhr befuhr ein Radfahrer

die Friedrichsfelder Landstraße aus Seckenheim in Richtung Schwetzingen. In Höhe

des Saarburger Rings wurde der Radfahrer von einem Pkw-Fahrer überholt. Während

des Überholvorgangs touchierte der Pkw-Fahrer den Radfahrer mit seinem

Außenspiegel, woraufhin der Radfahrer das Gleichgewicht verlor und zu Boden

fiel. Eine Zeugin, welche sich hinter den beiden befand, hielt an und half dem

Radfahrer wieder auf die Beine. Der Unfallverursacher stoppte kurz sein Fahrzeug

und fuhr dann zügig von der Unfallstelle weg, ohne seinen Feststellungspflichten

nachzukommen. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um

einen dunkelblauen Audi. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem Fahrzeug

und dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Ladenburg unter Tel.: 06203 93050 zu melden.