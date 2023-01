Autofahrerin erfasst Fußgängerin

Ludwigshafen (ots) – Eine 61-Jährige bog mit ihrem PKW am Montag 02.01.2023, 18 Uhr von der Kärntner Straße aus in die Maudacher Straße ein und übersah hierbei eine bevorrechtigte 34-jährige Fußgängerin, die in dem Moment die Fahrbahn überquerte. Die 62-Jährige erfasste mit ihrem PKW die 34-Jährige frontal.

Die Fußgängerin wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Produktaustritt im Werksteil Süd

Ludwigshafen (FF) – Am 03.01.2023, kam es gegen 13:35 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Produktaustritt von Kieselsäure. Dabei bildete sich kurzzeitig eine weithin sichtbare weiße Produktwolke.

Kieselsäure ist kein Gefahrstoff. Die Umweltmesswagen der BASF waren innerhalb und außerhalb des Werks unterwegs und stellten im betroffenen Gebiet keine erhöhten Messwerte fest. Eine Gefährdung von Mensch und Umwelt bestand nicht.

Kieselsäure wird unter anderem bei der Herstellung von Vitamin-Produkten eingesetzt.

Die BASF-Werkfeuerwehr war im Einsatz. Der Produktaustritt ist gestoppt. Die Ursache wird noch ermittelt. Es wurde niemand verletzt. Die zuständigen Behörden sind informiert.

Quelle: BASF SE

Arbeitsunfall mit Produktbenetzung

Ludwigshafen-Nord (LB) – Am Montag 02.01.2023 kam es gegen 14 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einem Betrieb im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen bei

Wartungsarbeiten zu einem lokalen Austritt einer geringen Menge Ameisensäure.

Ein Mitarbeiter benetzte sich mit dem Produkt.

Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt der BASF wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die zuständigen Behörden sind informiert.

Ameisensäure ist ein Hilfsstoff für die Herstellung von Polyisobutenoxoprodukt. Es ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet:

• Giftig bei Einatmen.

• Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

• Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Quelle: BASF SE

Einbruch in Gartenparzelle

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 31.12.2022 bis 02.01.2023 in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in der Riedstraße ein. Aus der Anlage wurden ein Fernseher und eine Kamera entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Lagerraum einer Schule

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 02.01.2023 in einen Lagerraum einer Schule in der Mundenheimer Straße ein. Aus dem Lager wurden u.a. Kaffeemaschinen und Werkzeug gestohlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Brand in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Montagabend 02.01.2023, 22.39 Uhr, ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oberstraße aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 40.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Möbelgeschäft

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 31.12. bis 02.01.2023 in ein Möbelgeschäft in der Industriestraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Brand in Einfamilienhaus

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am Abend des 02.10.2023, kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Brand im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in der Friedenstraße in Ludwigshafen. Ein 70-jähriger Bewohner des Hauses wurde leblos aus dem Haus geborgen und verstarb noch am Einsatzort.

Die Ursache des Brandausbruchs ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die weiteren Ermittlungen übernommen