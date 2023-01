Kaiserslautern – Mit Jan Claussen hat einer der Leistungsträger beim TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert.

Der 30-jährige Schlüsselspieler ist seit 2017 im Verein und somit der Dienstälteste im aktuellen Drittligakader. Er kam zur ersten Dansenberger Drittligasaison vom TV Hochdorf und entwickelte sich schnell zum wichtigen Torschützen und Sympathieträger. In dieser Saison ist er als Spielmacher gesetzt und mit 87 Toren aktuell der beste Feldtorschütze der Staffel Süd-West.

Teammanager Alexander Schmitt zeigt sich sehr zufrieden mit der Vertragsverlängerung des Führungsspielers.

Jan Claussen schätzt die gute Arbeit beim TuS und will den eingeschlagenen Weg weitergehen:

„Erstmal freue ich mich natürlich riesig, dass ich nochmal eine Saison in Dansenberg spielen darf! Für mich sind Dansenberg, der Verein, das Umfeld und die Mannschaft eine Herzensangelegenheit, weshalb für mich auch klar war, entweder Dansenberg oder gar nichts. Neben dem Sport spielen ab einem gewissen Alter natürlich auch andere Einflussfaktoren, wie Familie oder Beruf, eine übergeordnete Rolle, so dass man schauen muss, dass alle Wellen in eine Richtung schlagen. Daher bin ich sehr dankbar, dass die Kommunikation mit dem Verein immer sehr offen und ehrlich ist und dadurch die Möglichkeit gegeben ist, alles miteinander zu vereinen.

Sportlich gesehen musste ich nicht lange überlegen. Auch wenn es diese Saison vielleicht nicht so läuft wie erwartet, ist die Mannschaft ein geiler Haufen und es macht immer noch sehr viel Spaß. Wir werden weiter Gas geben und hart arbeiten, so dass wir mit vollem Elan in das neue Jahr reinstarten werden.

An dieser Stelle auch mal ein Riesen-Dankeschön an die Fans, an die Sponsoren, an alle Gönner, an alle HelferInnen und an alle, die es uns ermöglichen diesen geilen Sport täglich ausüben zu dürfen! Rutscht alle gut ins neue Jahr, bleibt gesund und lasst uns im neuen Jahr nochmal enger zusammenrücken.“