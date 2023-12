Neustadt: Tötungsdelikt – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitagmorgen (29.12.2023) wurde in einem Wohnhaus in Neustadt an der Weinstraße ein toter Mann aufgefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 88-jährigen Hausbewohner.

Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage lassen auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 56-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem 56-Jährigen handelt es sich um den Sohn des 88-Jährigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.