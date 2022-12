LKW umgekippt

Schwegenheim/B9 (ots) – Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einem umgekippten LKW, muss die rechte Fahrspur der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Speyer, Höhe des Tankhofs Schwegenheim, für Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme bis auf unbestimmte Zeit gesperrt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der LKW-Fahrer beim Alleinunfall leicht verletzt. Hintergründe des Verkehrsunfalls sind noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Update 17:50 Uhr:

(ots) – Der Verkehrsunfall wurde zwischenzeitlich durch die Kräfte der Polizeiinspektion Germersheim vollständig aufgenommen. Die Teilsperrung der B9 in Fahrtrichtung Speyer wurde nach Bergung des LKW ebenfalls aufgehoben.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam der 64 Jahre alte LKW-Fahrer mit seiner Zugmaschine samt Auflieger von der Fahrbahn ab und kippte vollständig nach rechts in ein angrenzendes Feld. Glücklichen Umständen ist es geschuldet, dass sich der Mann nur leicht verletzte. Dennoch wurde er zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt werten aktuell den Fahrtenschreiber des Fahrzeugs aus.

Die Feuerwehren aus Schwegenheim und Lingenfeld waren insgesamt mit 27 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Unfallflucht

Bellheim (ots) – Am Dienstagabend ereignete sich in der Hauptstraße in Bellheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte gegen 23 Uhr einen auf dem Gehweg befindlichen Postverteilerkasten, sowie den Zaun einer Kfz-Werkstatt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ferrari gestohlen

Germersheim (ots) – Ein 44-jähriger Germersheimer parkte seinen Pkw in seiner Garage. Da er vergaß beides ordnungsgemäß zu verschließen, musste er am nächsten Morgen eine unerfreuliche Entdeckung machen.

Als er zu seiner Garage kam, standen das Garagentor, die Fahrertür und der Kofferraumdeckel offen. Aus seinem Pkw wurde ein Modellauto „Ferrari 500 F 1“ im Wert von 30 Euro entwendet.

Diebstahl aus PKW

Germersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen bislang unbekannten Täter die hintere linke Scheibe der Beifahrerseite eines in der Klosterstraße in Germersheim geparkten Fahrzeuges ein und entwendeten diverse Wertgegenstände im Wert von ca. 1.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.