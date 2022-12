Medizinischer Notfall durch angeblich chemischem Geruch

Heßheim (ots) Glücklicherweise nur zur weiteren medizinischen Abklärung wurden eine Bewohnerin des betroffenen Hauses und zwei Rettungsdienstmitarbeiter bei einer bisher noch unbekannten angeblichen Geruchswahrnehmung am heutigen Mittwoch 28.12.2022 in Heßheim, Flomersheimer Straße in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Gegen 13 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen zunächst ein medizinischer Notfall mit einer bewusstlosen Person und einem leichten, vermutlich chemischen Geruch gemeldet. Der Rettungsdienst konnte durch seine mitgeführten CO-Warn-Messgeräte noch nichts feststellen.

Die nach alarmierte Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und der Gerätewagen Messtechnik des Gefahrstoffzuges der Feuerwehr Rhein-Pfalz-Kreis konnten keine Feststellungen im Rahmen ihrer Messungen treffen.

Im gesamten Haus konnten keinerlei Hinweise auf den angeblich wahrgenommenen Geruch festgestellt werden. Sämtliche CO-Warner des Hauses bleiben ebenfalls ohne Anzeige.

Während des Einsatzes klagten dann auch zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes über Symptome und wurden vorsorglich in eine Klinik zur Untersuchung verbracht.

Im Einsatz waren insgesamt 80 Einsatzkräfte und 25 Fahrzeuge von der Feuerwehr der VG Lambsheim-Heßheim, der Feuerwehr Frankenthal (Facheinheit Presse- & Medienarbeit), der GW-Mess des Rhein-Pfalz-Kreises aus Neuhofen und eine große Anzahl des Rettungsdienstes, sowie auch der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 21.12.2022 gegen 10.00 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion einen 36-jährigen Mann aus Ludwigshafen mit seinem Kleintransporter. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde festgestellt, dass er derzeit nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.