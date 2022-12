Fahrt unter Drogen

Lambsheim (ots) – Am 27.12.2022, gegen 23.50 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion einen 22-jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim mit seinem Pkw in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 51, im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnung

Schifferstadt (ots) – In der Zeit vom 24.12., 11 Uhr bis zum 25.12.2022, 11 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Schlesierstraße ein und stahlen zwei Smartphones. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schlesier Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.