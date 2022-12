Neustadt: XXL-Adventskalender noch bis Januar 2023 zu sehen

Neustadt an der Weinstraße – Am 01.12.2022 wurde das erste Fenster des Rathauses mit dem ersten Bildmotiv der Kinderbuch-Illustratorin Annette Swoboda vorgestellt. Seit Heiligabend sind alle 24 Bildmotive zu sehen.

Jeden Tag wurde um 18 Uhr ein Motiv in einem der 24 Fenster präsentiert (am 24.12. bereits um 12 Uhr). Bis zum Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar 2022 ist ab 24. Dezember der XXL-Adventskalender mit allen Motiven zu bewundern, möglicherweise auch am folgenden Wochenende (07./08.01.2023).

Ausstellung in der Villa Böhm

Eine Ausstellung mit Original-Kunstwerken von Annette Swoboda ist vom 09.12.2022 bis 08.01.2023 in der Villa Böhm zu sehen. Künstlerischer Leiter der Ausstellung und des Adventskalenders ist Neustadts Kulturbotschafter Gerhard Hofmann. Peer Ziegler, Graphikdesigner aus Neustadt und gemeinsamer Freund von Hofmann und Swoboda, stellte den Kontakt her und initiierte damit den diesjährigen Kalender und die Ausstellung.