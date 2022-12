Jugendliche wüten in Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Vandalen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Innenstadt randaliert und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Eine Gruppe von 5-6 Jugendlichen lief die Rummelstraße in Richtung Fackelstraße. Hierbei zerstörten sie u.a. Weihnachtsdekoration, warfen Fahrräder umher und traten Pflanzkübel um.

Zwei der Täter wurden durch eine Streife bei der Tatausführung beobachtet und festgenommen. Hierbei leistete ein alkoholisierter 20-Jähriger Widerstand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille Atemalkohol. Das genaue Ausmaß der Zerstörung ist derzeit nicht bekannt.

So wird auch noch der Besitzer eines Fahrrads gesucht (Bild).

Die zuständige Dienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |me

Betrüger geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Eine 37-Jährige aus Forbach befand sich am Freitagmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern auf Diebestour. Hierzu begab sie sich in mehrere Geschäfte und kaufte hochwertige Kleidung, welche sie mit einer vermutlich entwendeten EC-Karte bezahlte. Nachdem die Karte in einem Geschäft abgewiesen wurde, versuchte die Frau an einer örtlichen Bank Geld abzuheben.

Da auch dies misslang, begab sie sich zu einem wartenden Fahrzeug, welches sich in Richtung Autobahnanschluss entfernte. Dort wurde das Fahrzeug durch eine Streife der Polizeiautobahnstation gestoppt und kontrolliert.

In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Insassen sowie hochwertige Kleidung, Schmuck und eine größere Menge Bargeld. Die Sicherstellung einzelner Gegenstände wurde veranlasst. Die EC-Karte wurde bislang nicht aufgefunden.|me

Rauchentwicklung in der Pariser Straße

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagnachmittag kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Pariser Straße. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Durch das Einbrennen kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Da die Bewohner nicht anwesend waren, wurde die Wohnungsabschlusstür durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt, es entstand kein Gebäudeschaden. Die angrenzenden Straßen wurden während des Feuerwehreinsatzes zeitweise gesperrt.|me

Unter Alkoholeinfluss mit Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 28-Jähriger aus Kaiserslautern ist in der Nacht von Freitag auf Samstag unter Alkoholeinfluss ein Fahrrad gefahren. Infolge seines auffälligen Fahrstils wurde der Mann gegen 02:00 Uhr in der Galappmühler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt.

Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,23 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|me