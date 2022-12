Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Feuerwehr Bad Kreuznach:

Wasserschaden (siehe Foto)

(AJ) – In einem leerstehenden Reihen-Endhaus, ergoss sich aufgrund eines Wasserschadens im Dachgeschoss das Wasser durch die Decken bis in den Keller, wo es sich mehrere cm hoch sammelte. Der Nachbar hatte das Wasser bereits abgeschoben. Glücklicherweise besaß er einen Haustürschlüssel und konnte schnell handeln.

Die angerückten Kräfte setzten insgesamt eine Tauchpumpe und 2 Wassersauger ein, um das Wasser aus dem Haus zu befördern. Die Einsatzstelle wurde zwischen der Hölderlinstr. und der Kleiststr. gesperrt. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke schaltete den Strom im Gebäude ab.

Der Eigentümer kam zur Einsatzstelle und übernahm nach etwa 90 Minuten Einsatzzeit die Einsatzstelle.

Besuch der Kinderkrankenstation des Diakonie Krankenhauses

(AJ) – Am Morgen des Heiligabends, besuchten zehn Kameraden des Löschbezirks Süd die Kinderkrankenstation des Diakonie Krankenhauses, um den dort befindlichen Kindern ein besonderes Erlebnis zu vermitteln und ein kleines Erinnerungsgeschenk zu überreichen. Den Kindern wurde die Einsatzausrüstung eines Feuerwehrmannes mit Atemschutzgerät gezeigt und erklärt.

Sie durften durch die Wärmebildkamera schauen und ein Strahlrohr bedienen. Sie freuten sich über den von den Kameraden überreichten Kinderfeuerwehrhelm und Kinderspielzeug.

Alle Kinder waren über die positive Abwechslung im Krankenhaus sehr erfreut.

Brand mehrerer PKW

Stromberg Schindeldorf (ots) – Am 23.12.2022 gegen 18:45 Uhr brannten 3 PKW auf einem privaten Parkplatzgelände im Akazienweg in Stromberg-Schindeldorf. Zunächst geriet ein blauer Toyota Yaris in Brand. Durch das Feuer geriet auch der rechts daneben geparkte Mercedes-Benz C 230 in Brand. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus.

Der links neben dem Toyota geparkte Citroën C1 wurde durch die hohe Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Hierbei schmolzen Plastikteile der rechten Fahrzeugseite und die rechte Seitenscheibe zerbarst. Durch das beherzte Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr wurde weiterer Schaden verhindert.

Insgesamt dürfte ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000-40.000 Euro entstanden sein. Die Brandursache ist derzeit unklar. Bei dem sichergestellten Toyota Yaris handelt es sich um ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und kein Elektrofahrzeug.

Die Polizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise, die zur Aufklärung beitragen könnten.

Nach Parkrempler weggefahren – Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots) – Am Heiligabend wurde in der Zeit zwischen 12:05-12:10 Uhr ein auf dem öffentlichen Parkplatz am Marktplatz geparkter blauer Opel Insignia durch ein noch unbekanntes Fahrzeug am linken Heckbereich beschädigt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.