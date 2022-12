Geisterfahrer auf der B9 – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 17.12.2022 auf den 18.12.2022 gingen bei der Polizei Frankenthal mehrere Meldungen bezüglich eines Geisterfahrers auf der B9 ein. Das Fahrzeug wurde auf der B9 in Fahrtrichtung Worms auf Höhe Bobenheim-Roxheim gemeldet, fahre allerdings in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Durch mehrere Streifen wurde der Bereich der B9 abgesucht. Es konnte kein Fahrzeug mehr festgestellt werden, welches die B9 in falsche Richtung befährt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Bewusstloser Fahrer auf B9

Römerberg (ots) – Am 16.12.2022 gegen 18:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er hinter einem anderen Auto hinterhergefahren sei, dass grundlos immer langsamer wurde und schließlich auf der rechten Fahrspur stehen blieb. Nach Absicherung der Gefahrenstelle, sei er an den Pkw herangetreten und habe bemerkt, dass der 26-jährige Fahrer bewusstlos war.

Mit weiteren Helfern gelang es den Pkw auf den Standstreifen zu schieben, die Fahrzeugscheibe einzuschlagen und den Fahrer durch Wachrütteln wieder zu Bewusstsein zu bringen. Der Fahrer wirkte sehr verwirrt und lallte. Auch war er fälschlicherweise der Auffassung, sich auf dem Kauflandparkplatz zu befinden. Zur weiteren Abklärung des Gesundheitszustandes des Fahrers, wurde er in ein Speyerer Krankenhaus verbracht.

Da nicht auszuschließen war, dass der Fahrer unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss stand, wurde dort eine Blutprobe entnommen. Abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung wird ein Strafverfahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt eingeführt.

Suche nach unfallbeteiligtem Fahrzeug

Mutterstadt (ots) – Am 17.12.2022 gegen 21:30 Uhr, touchierte ein ausparkender Verkehrsteilnehmer in der Mozartstraße einen roten Golf, welcher hierdurch möglicherweise beschädigt wurde. Erst einige Stunden später meldete der Verursacher dies der Polizei, durch welche der rote Golf vor Ort nicht mehr festgestellt werden konnte.

Hinweise zum Fahrzeughalter, sowie dem beschriebenen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Kabeldiebstahl aus Geschäftsbetrieb

Schifferstadt (ots) – In der Nacht vom 16.12.2022 auf den 17.12.2022 drangen Täter gewaltsam in einen Geschäftsbetrieb in der Hofstückstraße ein und entwendeten aus diesem mehrere große Kabeltrommeln samt Kabel. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte sich jedoch im 5-stelligen Bereich bewegen.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Brand eines Einfamilienhauses

Waldsee (ots) – Am 17.12.2022 gegen 21:40 Uhr, kam es in der Goethestraße, zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.