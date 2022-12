Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Schwegenheim (ots) – Im Bereich der Bahnhofstraße in Schwegenheim wurden in der Nacht vom 15.12.2022 auf den 16.12.2022 nach bislang vorliegenden Erkenntnissen 13 Fahrzeuge zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Beschädigung eines PKW

Germersheim (ots) – Einen Schaden von etwa 800 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zwischen Freitag auf Samstag 17.12.2022. Dieser zerkratzte ringsum einen in der Straße An Fronte Karl in Germersheim geparkten PKW. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.