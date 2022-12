Feuer zerstört 2 Gartenhäuser (siehe Foto)

Gleisweiler (ots) – Am Samstag 17.12.2022 um ca. 12:41 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Landau ein Brand neben einer Gaststätte in Gleisweiler gemeldet. Die Örtlichkeit in der Hauptstraße in Gleisweiler wurde durch die nahe liegenden freiwilligen Feuerwehren und die Polizei Edenkoben aufgesucht. Vor Ort konnte als Brandherd ein Restmüllcontainer ausgemacht werden.

Von dort ist das Feuer auf 2 Gartenhäuser und eine benachbarte Garage übergegriffen. Die Gartenhäuser wurden stark beschädigt, die benachbarte Garage nur leicht. Weiterer Schaden konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache konnte bis dato noch nicht ermittelt werden, auf Grund dessen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht mit Flurschaden

Offenbach an der Queich (ots) – Im Rahmen von Verkehrsunfallermittlungen am Freitag 16.12.2022 konnten in der Franz-Matt-Straße in Offenbach an der Queich Spuren einer Verkehrsunfallflucht festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen geriet mindestens ein Pkw in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit den winterlichen Witterungsbedingungen, von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Grünanlage.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Landau unter der Tel.-Nr.: 06341/287-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Samstag 17.12.2022 zwischen 13:30-14 Uhr wurde auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes ein dort abgestellter Mercedes mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Ein vermutlich dunkelblauer VW Golf beschädigte beim Ein-/Ausparken die linke Fahrzeugseite am abgestellten Mercedes.

Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne weiteres von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der PI Bad Bergzabern zu melden. Nummer:06343-93340