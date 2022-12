Totalschaden am Auto aufgrund von Sekundenschlaf

Schwegenheim (ots) – Am Sonntag 11.12.2022 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 bei Schwegenheim. Eine 26-jährige Frau kam aufgrund von Sekundenschlaf mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Böschung.

Sowohl die Frau als auch ihr 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die rechte Spur der B9 musste wegen Reinigungsarbeiten bis ca. 07 Uhr gesperrt werden.

Betrunkene fährt in Leitplanke

Kuhardt (ots) – Am Samstag 10.12.2022 kam es am späten Nachmittag gegen 16:00 Uhr auf der Landstraße zwischen Leimersheim und Kuhardt zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin musste einem entgegenkommenden Überholer ausweichen und geriet anschließend in die Leitplanke. Bei der späteren Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei der Autofahrerin Atemalkoholgeruch wahrnehmen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Überholer flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Ohne Führerschein unterwegs

Kandel (ots) – Am Samstag 10.12.2022 gegen 19:30, kontrollierten Beamte der PI Wörth in Kandel einen PKW und dessen Fahrzeugführer. Nach Verlangen nach Führerschein musste der Fahrer eingestehen, dass er selbigen 4 Tage zuvor aufgrund einer Trunkenheitsfahrt bei der Polizei bereits abgegeben habe.

Für den Fahrer war die Fahrt sodann beendet. Somit erwartet ihn innerhalb kürzester Zeit nun ein weiteres Strafverfahren. Die Beifahrerin, welche einen Führerschein besaß, setzte die Fahrt fort.

Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Freisbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 08.12.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs zwischen Freisbach und Weingarten.

Hier entwendeten sie Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Tel. 07274/9580 oder per

E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.