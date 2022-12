4 Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall – Feuerwehren Ludwigshafen und Frankenthal im Einsatz

Ludwigshafen/Frankenthal (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden die Insassen der 4 beteiligten Fahrzeuge, welche im Einmündungsbereich der L 524 und der L 527 zwischen Frankenthal-Eppstein und Ludwigshafen aus noch unbekannter Ursache kollidierten. Gegen kurz vor 22 Uhr waren auf Grund der ersten Notrufe und der Unfallörtlichkeit an der Grenze beider Kommunen sowohl die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen als auch die Feuerwehr Frankenthal alarmiert worden. Laut der Erstmeldung musste von mindestens 4 Verletzten ausgegangen werden, wobei unklar war ob diese auch eingeklemmt sind.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte aus Ludwigshafen, welche von der Feuerwache 3 aus eine kurze Anfahrt hatten, stellte sich heraus, dass keiner der Insassen noch in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt war. Die Verletzten wurden zunächst gesichtet, anschließend von dem Rettungsdienst weiter versorgt und dann in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet und an den Unfallfahrzeugen Sicherungsmaßnahmen für den Brandschutz und gegen auslaufende Betriebsstoffe durchgeführt.

Dank der sehr guten Zusammenarbeit der Kräfte beider Feuerwehren konnte der Einsatz zügig und routiniert abgearbeitet werden.

Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Unfallursache und der Schadenshöhe aufgenommen.

Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen war mit zwei Fahrzeugen und die Feuerwehr Frankenthal mit vier Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Weiterhin war der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und Notarzt, sowie die Polizei Ludwigshafen an der Einsatzstelle.

Quelle: Feuerwehr Stadt Frankenthal

Versuchte Sachbeschädigung an Streifenwagen

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Samstag 10.12.2022 wurden Polizeibeamte in der Ludwigshafener Innenstadt auf eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person aufmerksam. Im Rahmen der Personenkontrolle zeigte sich der Mann aggressiv und schlug auf den Funkstreifenwagen ein.

Er wurde zur Unterbindung weiterer Tätlichkeiten gefesselt und auf Grund seines Verhaltens zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. An dem Streifenwagen entstand kein Schaden. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter “Sachbeschädigung”, genauer Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, eingeleitet.

Festnahme nach Personenkontrolle

Ludwigshafen-Innenstadt (ots) – Am Samstagabend 10.12.2022 wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Innenstadt auf einen Mann aufmerksam, der lautstark herumschrie. Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte festgestellt werden, dass ein Haftbefehl gegen den Mann bestand.

Auch wurde im Rahmen der Durchsuchung ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Ludwigshafen-City (ots) – Am Freitag 09.12.2022 gegen 12:15 Uhr, kam es in einer Drogerie in der Rhein-Galerie in Ludwigshafen zu einem Ladendiebstahl mit hohem Sachschaden. Die beiden 34 und 36 Jahre alten Täter entwendeten hierbei bereits den zweiten Tag in Folge mehrere hochwertige Parfüms. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro.

Beide Täter konnten bei der Tat jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet und gestellt werden. Dieser verständigte letztlich auch die Polizei. Nach der Festnahme vor Ort wurden beide Täter zum Zwecke weiterer Folgemaßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. Sie müssen sich nun wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls verantworten.

Kupferdiebstahl

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 10.12.2022 gegen 13 Uhr stellte der Werkschutz der BASF bei einer Ausfahrtskontrolle Diebesgut in einem Transporter fest. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten waren bereits 2 der 4 Insassen flüchtig. Zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren konnten vor Ort unmittelbar festgenommen werden.

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnten unter dem Beifahrersitz, im Handschuhfach sowie in der Innenverkleidung über 30 Kupferkabelstücke, knapp 20 Kupferstangen, ein Siemens-Elektromotor sowie Werkzeug aufgefunden werden.

Die beiden flüchtigen Männer im Alter von 37 und 54 Jahren konnten im Nachgang in Mannheim aufgegriffen werden. Bei ihnen wurden weitere Kabelreste, Sägeblätter sowie insgesamt 4500 Euro Bargeld aufgefunden werden. Eine genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Nachdem alle 4 Personen erkennungsdienstlich behandelt wurden, wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Unfallverursacher gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitag 09.12.2022 gegen 07:15 Uhr, kam es an der Einmündung Adlerdamm / Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Im Nachgang an diesen, bei dem eine Fahrradfahrerin leichtverletzt wurde, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Nach ihm wird nun polizeilich gefahndet.

Die 51-jährige Radfahrerin wartete zuvor auf dem Fahrbahnteiler des Adlerdamms gegenüber der Erich-Reimann-Straße. In ebendieser stand zur gleichen Zeit ein dunkler PKW, welcher beabsichtigte nach links auf den Adlerdamm in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm abzubiegen. Beim Abbiegevorgang touchierte der PKW die wartende Radfahrerin, woraufhin diese zu Boden stürzte. Der PKW-Fahrer fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Durch den Sturz erlitt die 51-Jährige Schmerzen am Knie und am Ellenbogen. Der Verursacher ist bisher unbekannt.

Sofern Sie Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum Unfallverursacher geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 in Verbindung zu setzen: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963 2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de.