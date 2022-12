Seit Jahren gehören Sportwettenanbieter zur Landschaft in im Sponsoring von Fußballvereinen und bei der Print und TV Werbung.

Allerdings so richtig legal ist die Sache in Deutschland erst seit kurzem. Dabei gilt dies natürlich auch nicht für alle Anbieter, sondern nur für Wettanbieter die eine Lizenz erhalten haben, mit der in Deutschland on- oder auch offline im Wettbüro Sportwetten angeboten werden dürfen.

Die Liste der in Deutschland legalen Wettanbieter wird zwischenzeitlich immer länger, so dass die Kunden eine immer größere Auswahl haben. Dabei stehen die Anbieter im wachsenden Konkurrenzkampf miteinander, was dazu führt, dass diese mit immer neuen Aktionen um die Kunden werben. So zum Beispiel der hierzulande immer beliebtere Anbieter Betano, den Neukunden aktuell mit dem Betano Promo Code ausprobieren können. Um immer die neuesten Promoaktionen von Wettanbietern sehen zu können, lohnt sich der Besuch von Seiten wie Angebotscodes.net, die solche Angebote zusammenstellen.

Für die Kunden hat die Legalisierung und damit einhergehende Legalisierung klar Vorteile gebracht, denn anstatt in einer Grauzone ist der gesamte Bereich jetzt reguliert und die Wettanbieter haben sich an diverse Regeln zu halten um hier Wetten anbieten zu dürfen.

Dies bringt natürlich auch einige Nachteile im Sinne von Einschränkungen, aber die Vorteile was die Sicherheit der Nutzer angeht überwiegen klar. So gibt es Regelungen, die die monatlich Höhe der Einzahlungen beschränken, und Nutzer können nicht gleichzeitig bei mehreren Anbietern zur gleichen Zeit Wetten platzieren. Dies bedeutet nicht, dass man nicht bei mehreren Anbietern gleichzeitig ein Benutzerkonto haben kann, aber man kann nicht parallel bei mehreren auf das gleiche Event setzen.

Solche Regeln dienen zum Spielerschutz, denn was die Sportwettenthematik immer etwas heikel macht ist das Thema Spielsucht. Der Gesetzgeber versucht hier durch solche Regeln ein gewisses Maß an Schutz zu bieten. Schließlich sind auch Sportwetten häufig Glückssache und nur wenige schaffen es auf Dauer in der Gewinnzone zu bleiben.

Daher gilt es nicht zu vergessen, dass das ganze dem Entertainment dient und ein Totalverlust der Einsätze immer möglich ist. Ein weiterer Gedanke der zur Regulierung führt ist aber natürlich auch der Schutz der Spieler in dem Sinne, dass die Anbieter transparent sind und Regelungen existieren um bei eventuellen Problemen wie abgelehnten Auszahlungen rechtssichere Lösungen zu finden.

Schließlich gab es in den Zeiten vor der Regulierung viele schwarze Schafe vor allem im Internet. Solche Angebote gibt es zwar nach wie vor, Probleme können jetzt aber vermieden werden, wenn man nur das Angebot von offiziell lizenzierten Anbietern wie Betano nutzt.

Spätestens mit der Legalisierung setzte im Bereich der Online Sportwetten in Deutschland nochmals ein massives Wachstum ein, was bis heute anhält und vermutlich auch weiterhin jedes Jahr neue Rekordzahlen produziert. Egal ob Superbowl, Fußballweltmeisterschaften oder große Boxkämpfe, es werden mittlerweile immer höhere Summen bei den Events umgesetzt, da Sportwetten auch hierzulande immer beliebter werden.

Klar ist der Trend hierzulande nicht so groß, wie seit Ewigkeiten in Großbritannien. Die Briten sind seit Jahrzehnten dafür bekannt, dass Sie nahezu auf alles Wetten. Egal ob auf Wahlen, Wetter oder andere nicht nur mit Sport verbundene Themen.

In Deutschland sieht es durch die Regulierung etwas anders aus, denn hier sind Wetten nur legal, wenn Sie mit richtigen Sportveranstaltungen verbunden sind. Wetten auf die nächste Bundestagswahl oder auf den nächsten Winner von Schlag den Star sind also bei lizenzierten Anbietern nicht möglich. Dies schadet der wachsenden Beliebtheit nicht, denn auch so sind jeden Tag hunderte Sportevents verfügbar, auf die gewettet werden kann.

Letztlich geht es dabei für die meisten Nutzer ausschließlich um Spaß, und das ist was es bleiben sollte. Daher sollte man nur Geld einsetzen, dass man nicht mehr braucht, schließlich gibt es keine garantierten Gewinne und im Sport kommt es immer wieder zu großen Überraschungen, so dass der Top Favorit am Ende verloren hat und natürlich alle die auf dessen Sieg gesetzt haben Ihren Einsatz verlieren.