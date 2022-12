VU trotz Spritmangel auf der A 65 in Kandel

Kandel (ots) – Am Freitag 02.12.2022 befuhr gegen 23:43 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Karlsruhe mit seinem PKW die A65 und wollte aufgrund wenig Kraftstoffes die Autobahn in Kandel verlassen. Jedoch blieb der PKW aufgrund Kraftstoffmangels in der Ausfahrt liegen.

Der Verkehrsteilnehmer wollte seinen PKW nun weiterschieben. Das Auto entglitt dem schiebenden Autofahrer und stieß leicht gegen eine Leitplanke. Das Auto wurde hierbei beschädigt. Während der Unfallaufnahme durch die hinzugekommene Polizei ist der PKW aus dem Gefahrenbereich mit vereinten Kräften verbracht worden. Der Autofahrer wurde kostenpflichtig verwarnt.

Ungewöhnlicher Autodiebstahl

Kandel (ots) – Am Samstag 03.12.2022 habe um 15:00 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin einen PKW Mercedes A- Klasse in der Wagenfarbe blau mit einer LD-Zulassung auf dem Parkplatz gegenüber des Bahnhofes in Kandel abgestellt, um mit dem Zug weiterzufahren. Als sie gegen 21:09 Uhr wieder mit dem Zug am Bahnhof angekommen sei, stellte sie fest, dass der PKW verschwunden sei.

Da der PKW nach Angaben der Geschädigten in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkt gewesen sei, dürfte ein Abschleppvorgang der Verwaltungsbehörde eher auszuschließen sein. Ungewöhnlich ist jedoch, dass es sich bei dem verschwundenen PKW um ein betagtes Leihfahrzeug einer Werkstatt aus Landau handelt, welches nach Angaben des Werkstattbetreibers keinen größeren Wert hat.

Dennoch ist das Auto mit einem geschätzten, geringen Wert von ca. 3.000 Euro verschwunden, eine Strafanzeige wurde aufgenommen, entsprechende Ermittlungen werden geführt. Das Verfahren wird nach Abschluss der STA in Landau vorgelegt. Zeugen, welche eine verdächtige Wahrnehmung rund um den Bahnhofsparkplatz im Zusammenhang mit einer geparkten A-Klasse gemacht haben, können sich jederzeit mit der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Trunkenheit auf der Bienwald B9

Hagenbach (ots) – Am Donnerstag 01.12.2022 ereignete sich um 17:40 Uhr ein größerer Verkehrsunfall auf der Bienwald B9 unweit der Einmündung K 18. Ein 41-jähriger LKW Fahrer fuhr mit seinem Gespann von der Anschlussstelle Kandel Süd die Bienwald B 9 in Richtung Grenzübergang. Ein 40-jähriger LKW Fahrer fuhr mit seinem Gespann von der Grenze kommend in entgegen gesetzter Richtung.

Der LKW Fahrer, welcher in Richtung Grenze unterwegs war kam zunächst aufgrund Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Außenspiegel der LKW kollidierten und somit die Fahrerkabinen der LKW, bzw. die Scheiben erheblich beschädigten.

Durch den Unfall wurden beide LKW Fahrer verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, das der nach derzeitigem Stand als Verursacher geltende Berufskraftfahrer alkoholisiert war. Ein Alkotest ergab vor Ort einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden, kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigen. Beim unfallverursachenden Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden nach ersten Schätzungen von ca. 10 000 Euro. Der Führerschein des Berufskraftfahrers, welche alkoholisiert den Unfall verursacht hatte, wurde beschlagnahmt und mit der Unfall der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

Falsche Polizeibeamte am Telefon

Bellheim/Germersheim/Westheim (ots) – Freitagnachmittag 02.12.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim gleich zu vier Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter. Dabei täuschten die Täter entweder einen Verkehrsunfall vor oder gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und erkundigten sich nach Wertgegenständen.

Die Geschädigten erkannten jeweils die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche, sodass kein Schaden entstand. Appell der Polizei: Geben Sie keine Auskunft bezüglich ihrer Grundstückssicherung und eventuell vorhandener Wertgegenstände

Verkehrskontrolle mit Folgen

Germersheim (ots) – Am Samstagabend 03.12.2022 wurde durch eine Polizeistreife ein 38-jähriger Rollerfahrer in der Münchner Straße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein für den Roller vorzeigen. Des weiteren war das angebrachte Versicherungskennzeichen längst nicht mehr gültig.

Weiter konnten die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte die Vermutungen. Der 38-jährige Rollerfahrer musste mit zur Blutentnahme. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.

Ladendiebstahl

Germersheim (ots) – Doppeltes Pech für einen Ladendieb. Einem Mitarbeiter fiel im Rewe-Markt ein junger Mann auf, der sich vor ihm hinter einem lebensgroßen Nikolaus zu verstecken versuchte. Als der junge Mann sich entdeckt fühlte, ergriff er sofort die Flucht aus dem Markt. Dabei blieb er auf dem Parkplatz am Außenspiegel eines geparkten Pkw hängen.

Zu guter letzt rannte der 20-jährige Mann frontal gegen eine Straßenlaterne und konnte benommen von dem Rewe-Mitarbeiter gestellt werden. Im weiteren Verlauf fiel nach und nach das Diebesgut aus seiner Jacke. Der junge Mann wurde an die Polizei übergeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Vandalismus

Germersheim (ots) – Durch Vandalismus wurde das sogenannte “Rentnerhäuschen Sonnenwende” erheblich verschmutzt und das Inventar beschädigt. In der Nacht von Freitag auf Samstag feierten scheinbar mehrere Personen im Rentnerhäuschen Sonnenwende im Rülzheimer Wald eine exzessive Party.

Die ungebetenen Partygäste beschädigten das Inventar und hinterließen ihren Unrat. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Unfallverursacher flüchtet

B9/Rülzheim (ots) – Mehr als 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen kurz nach 9 Uhr auf der B9 in Höhe der Ausfahrt Rülzheim-Süd ereignete. Laut Zeugenangaben wollte ein 35-jähriger Pkw-Fahrer gerade einen Lkw überholen, als dieser plötzlich nach links ausscherte.

Der Pkw-Fahrer musste infolge des Fahrmanövers in einen neben der Fahrbahn befindlichen Acker ausweichen. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.