Räuberischer Ladendiebstahl in der Rheingalerie

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 03.12.2022 gegen 12.15 Uhr, entwendete ein 43jähriger Mann aus einem Bekleidungsgeschäft der Rheingalerie Ludwigshafen mehrere Kleidungsstücke im Wert von ca. 480 Euro, nachdem er zuvor die angebrachten Diebstahlsicherungen an der Kleidung fachmännisch entfernte. Der Mann wurde beim Verlassen des Verkaufsraumes durch den Detektiv des Bekleidungsgeschäftes auf den Diebstahl angesprochen.

Daraufhin wollte der 43jährige Mann mit dem Diebesgut flüchten, stieß den Detektiv zur Seite und holte zum Schlag aus. Der Mann wurde von dem Detektiv überwältigt und konnte der hinzugerufenen Polizeistreife samt Diebesgut überstellt werden. Nachdem der Ladendieb auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und eine Sicherheitsleistung erhoben wurde, konnte er danach die Polizeidienststelle verlassen. Das Diebesgut verblieb im Bekleidungsgeschäft.

Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 03.12.2022 gegen 16.35 Uhr, wurde von einem Mitarbeiter einer Bar in der Ludwigshafener Innenstadt eine Körperverletzung zwischen mehreren Personen mitgeteilt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte lediglich der 25-jährige Geschädigte aus Mannheim angetroffen werden, welcher schon ärztlich versorgt wurde. Zuvor sei er in der Bar von einem Mann mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden.

Nachdem sich die genannte Auseinandersetzung vor die Bar verlagert hätte, schoss der Mann mit einer Reizstoffpistole auf den Oberkörper des Geschädigten. Anschließend verließ der Beschuldigten die Örtlichkeit. Der Geschädigte wies eine blutende Verletzung seitlich des Mundes auf, sowie gereizte und gerötete Augen, eine Versorgung in einem Krankenhaus war jedoch nicht von Nöten.

Hintergrund des Streits und der körperlichen Auseinandersetzung sei angeblich ein Verkauf eines Elektrogerätes. Da der Geschädigte nicht den Namen des Beschuldigten kannte, jedoch eine Telefonnummer des Beschuldigten hatte, konnten dessen Personalien ermittelt werden.

Durch den Bereitschaftsrichter wurde die Wohnungsdurchsuchung bei dem 28jährigen Beschuldigten aus Haßloch angeordnet. Dort konnte der Beschuldigte angetroffen werden, sowie die Reizstoffpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 28jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Täterfestnahme nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Samstag 03.12.2022 gegen 15.45 Uhr, wurde gemeldet, dass zwei Personen versuchen einen Zigarettenautomaten in der Gartenstadt in Ludwigshafen aufzuflexen. Die beiden Personen hätten sich jedoch jetzt von dem Automaten entfernt. Durch eine Polizeistreife konnten frische Flexspuren an dem genannten Zigarettenautomaten festgestellt werden, jedoch gelang es den Tätern nicht den Automaten zu öffnen.

Im Nahbereich konnten die beiden Personen, auf welche die Personenbeschreibung der flüchtenden Täter zutraf, festgestellt und nach kurzer fußläufiger Flucht festgenommen werden. Bei den beiden Personen handelte es sich um einen 14-jährigen und einen 16-jährigen Jugendlichen aus Ludwigshafen.

In einem mitgeführten Rucksack wurde ein Brecheisen, eine Flex und Handschuhe aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Jugendlichen wurden auf die hiesige Polizeidienststelle verbracht und deren Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen dem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Werkzeug nach Aufbruch aus Transporters entwendet

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Zeit von Mittwoch 30.11.2022 um 14.30 Uhr bis Samstag 03.12.2022 um 21.30 Uhr, wurde ein Transporter der Marke Ford, welcher im Bereich der Dammstraße (Parkplätze unter der ehemaligen Hochstraße) geparkt war, aufgebrochen. Hierfür wurde das hintere Fenster des Fahrzeuges gewaltsam aufgebrochen. Es wurden durch den oder die Täter anschließend diverse Gegenstände (Messgeräte, Werkzeugkoffer, Akku und Winkelschleifer) entwendet.

Ingewahrsamnahme nach nicht befolgtem Platzverweis

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag, dem 03.12.2022, gegen 01:35 Uhr, kam es im Bereich An der Stadtmauer zu einem größeren Polizeieinsatz. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und Identifizierung der Personen vor Ort mischte sich ein bis dahin völlig unbeteiligter 18-jähriger Mann in die polizeilichen Maßnahmen ein und störte diese auf aggressive Weise.

Die mehrfache Aufforderung dies zu unterlassen und seiner Wege zu gehen ignorierte der Mann. Nachdem der Mann einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis mit Androhung der Ingewahrsamnahme zunächst widerwillig folgte, erschien er nur wenige Minuten später erneut vor Ort und störte die Maßnahmen weiter. Auf Grund dessen wurde der Mann in Gewahrsam genommen und durfte die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Die hiermit verbundenen Gebühren hätte sich der Mann erspart, wäre er seiner Wege gegangen.

Versuchter Trickbetrug durch falschen Mitarbeiter angeblicher Stadtwerke

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 03.12.2022 gegen 11.30 Uhr, klingelte ein Mann bei einer 77jährigen Frau in der Saarlandstraßen und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Aufgrund einer undichten Gasleitung müsste er in den Keller des Einfamilienhauses. Da dies der 77-jährigen Bewohnerin verdächtig vorkam, verlangte diese von dem Mann, dass er sich ausweist. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte bzw. wollte, ließ ihn die Frau nicht in das Haus.

Der Mann gab jetzt gegenüber der Frau an, dass dies zu hohen Kosten führt, wenn sie ihn nicht in das Haus lässt und er seine Arbeit machen könnte. Da die Frau ihn immer noch nicht in das Haus ließ, verließ der Mann die Örtlichkeit zu Fuß in unbekannte Richtung. Aufgrund der Überwachungskamera an der Eingangstür konnte ein Lichtbild von dem Mann angefertigt werden. Hierbei wurde festgestellt dass er keine Arbeitskleidung der TWL trägt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Den Mann konnte sie wie folgt beschreiben: Ca. 30-40 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, sprach hochdeutsch.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Sonntag 04.12.2022 gegen 01.55 Uhr, wurde ein 36jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,07 Promille.

Das Fahrzeug wurde durch einen Bekannten von der Kontrollörtlichkeit weggefahren. Ein weiterer Test mit einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestgerät auf der Polizeidienststelle bestätigte das oben genannte Ergebnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Freitag 02.12.2022 gegen 09:45 Uhr befuhr ein PKW mit heller Lackierung die Wolfhartstraße in Fahrtrichtung Hildebrandstraße. Auf Höhe des Anwesens Wolfhartstraße 5 touchierte der PKW mit seiner Beifahrerseite augenscheinlich einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW an dessen Fahrerseite, beschädigte diesen hierbei und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und Sachbeschädigung

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 03.12.2022 wurde ein 23-Jähriger Mann aus Ludwigshafen gegen 06 Uhr von zwei Heranwachsenden in der Bgm.-Fries-Straße angegriffen und zu Boden geschlagen.

Der junge Mann befand sich auf dem Heimweg, als er beobachtet habe, wie die 2 männlichen Heranwachsenden gegen Fahrzeuge traten. Er habe sie aufgefordert aufzuhören, woraufhin die beiden Täter gemeinsam auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten haben sollen.

Die beiden Beschuldigten, ein 18- und ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen, traten bereits am Freitagabend in Erscheinung, da sie an diesem Abend mehrere Fahrzeuge im Bereich der Gunterstraße, Giselherstraße und Werderstraße beschädigt haben sollen.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 02.12.2022 kurz nach 22.00 Uhr, wurde einem 30-jährigen Mann aus Ludwigshafen ein Platzverweis für den Bereich des Bahnhof-Mitte in Ludwigshafen durch Beamte der Bundespolizei ausgesprochen worauf sich der Mann zunächst entfernte. Da sich der Mann jedoch nicht an den Platzverweis hielt und sich kurz darauf auf einem E-Scooter fahrend wieder an der oben genannten Örtlichkeit einfand, wurde er erneut kontrolliert.

Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-jährigen Mannes feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest den der 30-jährige Ludwigshafener durchführte, ergab einen Wert von 0,76 Promille. Des Weiteren ergab ein freiwilliger Urintest, dass der Mann auch noch Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Dem 30-jährige Mann wurde daraufhin eine Blutprobe durch einen Polizeiarzt auf der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr aufgrund der Alkoholisierung und des Betäubungsmittelkonsums eingeleitet. Da sich der 30-jährige Mann nicht an den Platzverweis hielt, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Bezüglich des E-Scooters konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Der Roller wurde sichergestellt. Ermittlungen bezüglich des Eigentümers des E-Scooter wurden eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.