Edenkoben: Leuchtende Traktoren in der Südpfalz unterwegs

Altdorf, Edenkoben, Geinsheim – Über 80 festlich geschmückte Traktoren und LKW waren am Sonntag, 04.12.2022, in Teilen der Vorder- und Südpfalz im Rahmen der „Ein Funken Hoffnung Tour“ unterwegs.

Los ging’s ab 16:30 Uhr in Altdorf. Die Route führte über Böbingen, Freimersheim, Kleinfischlingen, Großfischlingen, Venningen, Edenkoben, Maikammer, Kirrweiler und Duttweiler nach Geinsheim.

Weihnachtliche Musik erklang von den Fahrzeugen. Weihnachtsbäume, Rentiere, Krippen und Sterne mit tausenden von Lichtern erfreuten die an den Straßen stehenden kleinen und großen Besucher. Auf einem Wagen wurde sogar zwei lebende Nikoläuse gesehen.

Nikoläuse (Foto: Holger Knecht)

Die Ein-Funken-Hoffnung-Touren sind vor zwei Jahren in ganz Deutschland entstanden, um vor allem den Kindern in der tristen Coronapandemie ein Lächeln in die Augen zu zaubern. Auch im Raum Speyer haben sich die Landwirte und Winzer für diese Aktion zusammengeschlossen. Sie wollen damit außerdem für den Erhalt der regionalen Landwirtschaft mit den vielen mittelständigen Betrieben werben und auf die Wertschätzung und Wertschöpfung von deutschen regionalen Nahrungsmitteln hinweisen.

Begleitet wird die Lichterfahrt aber auch von einer Spendenaktion. In diesem Jahr soll die geburtshilfliche Ambulanz des Diakonissenkrankenhaus in Speyer und die Lebenshilfe Germersheim unterstützt werden.

Die Spenden können mit dem Stichwort „Ein Funken Hoffnung Tour 2022“ auf das Konto DE51 5486 2500 0000 0505 20 (BIC: GENODE61SUW, VR Bank Südpfalz eG) überwiesen werden (Paypal, bitte die Freundefunktion verwenden).