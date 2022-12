Haus verwechselt

Böhl-Iggelheim (ots) – Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 33-jähriger aus Böhl-Iggelheim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 02.12.2022. Aufgrund dessen verwechselte er sein Wohnhaus in der Bismarckstraße und versuchte vergebens, die Tür mittels Schlüssel zu öffnen.

Wach geworden durch den Lärm an der Tür, öffnete die Bewohnerin des Hauses die Türe. Hierauf erschrak der ungebetene Besucher und flüchtete. Er konnte schließlich unweit der Örtlichkeit angetroffen und sicher nach Hause verbracht werden.

Ladendiebe unterwegs

Limburgerhof (ots) – Besonders dreist gingen 3 Ladendiebe am Donnerstagabend 01.12.2022 in einem Supermarkt in der Landauer Straße vor. Wie von einem Zeugen berichtet wurde, seien die Männer zunächst im Markt gewesen und hätten dann über den Eingangsbereich mit einem gefüllten Einkaufswagen den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Nachdem einer dieser Männer von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete dieser ohne den vollen Einkaufswagen. Vermutlich ohne Diebesgut flüchtete kurze Zeit später ein zweiter Mann aus dem Markt. Ebenfalls mit einem gefüllten Einkaufswagen befand sich der dritte Täter, ein 21-jähriger aus Speyer, noch im Markt, konnte aber von dem Zeugen an der Flucht gehindert werden. Die Ware in den Einkaufswägen hatte einen Wert von circa 250 Euro.

Die beiden flüchtenden Täter konnten wie folgt beschrieben werden.

1.Person: ca. 170 cm groß, schlanke Figur, enge Jogginghose, orangene Kapuzenjacke, Vollbart, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe.

Person: ca. 185 cm groß, schlanke Figur, beige Kapuzenjacke, dunkle Haare, hellere Hautfarbe.



Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Verkehrskontrolle am Südbahnhof in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrollstelle durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden am Donnerstagmorgen 01.12.2022 am Südbahnhof insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert.

Es wurden hierbei 13 Verstöße, darunter 9 Gurtverstöße sowie 3 Handyverstöße, festgestellt. Das Bußgeld bei Handyverstößen liegt bei 100 Euro plus einen Punkt.

Besitzer eines Fahrrades gesucht

Limburgerhof (ots) – Zu einem versuchten Fahrraddiebstahl kam es bereits am vergangenen Samstagabend 26.11.2022 am Bahnhof. Dort wurde von einem Zeugen eine männliche Person dabei beobachtet, wie er mit einer Akku-Flex ein Schloss eines damit abgeschlossenen Fahrrades zerstörte und anschließend mit diesem wegfahren wollte.

Als der Zeuge, dem dies komisch vorkam, den unbekannten Täter ansprach, flüchtete dieser zu Fuß und ließ das Fahrrad zurück.

Da das sichergestellte Fahrrad der Marke Scott, Typ Mountain-Bike, schwarz mit orangefarbener Aufschrift “Aspect 920”, Stollenreifen, bisher niemandem zugeordnet werden konnte, sucht die Polizei den rechtmäßigen Besitzer bzw. Eigentümer.

Dieser soll sich bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.