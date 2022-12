Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Speyer (ots) – Ohne gültige Fahrerlaubnis und mit 2,17 Promille Atemalkohol fuhr ein 41-jähriger Römerberger gestern Abend gegen 20.00 Uhr mit seinem Dacia Sandero zu einem Supermarkt in Berghausen und anschließend wieder nach Hause.

Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Trunkenheitsfahrt wurden entsprechend erfasst. Eine Blutprobe wurde entnommen. Da es sich nunmehr um den dritten nachgewiesenen Sachverhalt gleicher Art handelte, wurde das Fahrzeug eingezogen.

Kontrollstellen

Speyer (ots) – Am gestrigen Tag hat die Polizei Speyer sowohl in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen als auch in der Auestraße in Speyer Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden neben neun Beanstandungen wegen verschiedener nicht mitgeführter Dokumente, Warnwesten, Warndreiecken und Verbandskästen auch vier Gurtverstöße, drei Handyverstöße und drei Beleuchtungsmängel geahndet.

Zudem führten nicht genehmigte Veränderungen an einem Fahrzeug zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.