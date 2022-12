Unbelehrbarer Dieb

Lustadt (ots) – Ein unbelehrbarer Dieb beging Donnerstag 01.12.2022 gleich mehrere Straftaten. Zunächst nahm er sich aus einem Einkaufsmarkt in Lustadt einen Kasten Getränke und flüchtete aus dem Markt, ohne diese vorher zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin notierte sich das Kennzeichen seines Fahrzeugs und informierte die Polizei. So konnte der 45-Jährige schnell ermittelt werden.

An dessen Wohnanschrift stellte die Polizei den gestohlenen Kasten mit Getränken auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs fest. Zudem war der Fahrer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Doch damit nicht genug. Wenige Stunden später wurde der Fahrer in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war erneut alkoholisiert und musste nochmal eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Lkw-Unfall auf der B9 im Bienwald

Hagenbach (ots) – Am Donnerstag 01.12.2022 um 17:40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lastzug die B 9 aus Richtung Kandel kommend in Richtung Grenzübergang Bienwald. Etwa 300 Meter vor der Abfahrt nach Büchelberg kam er nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit dem Sattelzug eines ihm entgegen kommenden, 40-jährigen Lkw-Fahrers zusammen.

Die Kollision erfolgte seitlich sodass beide Fahrerhäuser beschädigt wurden. Unter anderem wurden die Fahrertüren stark beschädigt. Durch die Splitter der zerborstenen Fensterscheiben wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab Wert von 1.34 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Wohnhaus

Lingenfeld (ots) – In den frühen Abendstunden des Donnerstags (01.12.2022) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld ein. Im Zeitraum von 16:00 Uhr – 22:30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Balkontür aufhebelten.

Aus dem Hausinneren entwendeten die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Versuchter Automatenaufbruch

Hagenbach (ots) – Unbekannte versuchten am Donnerstag, dem 01.12.2022, gegen 23.00 Uhr, in der Stixwörthstraße gewaltsam, vermutlich mittels Sprengstoff, einen Zigarettenautomaten zu öffnen.

Bei dem Sprengstoff handelte es sich augenscheinlich um Böller. Der Automat war noch verschlossen, sodass bislang nichts entwendet wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Versuchter Einbruch

Lustadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 01.12.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Computergeschäft in der Neugasse in Lustadt einzubrechen. Eine Anwohnerin wurde aufgrund der Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam und sprach diese an.

Diese flüchteten unmittelbar und hinterließen ein beschädigtes Fenster. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitskontrolle

Kuhardt (ots) – Am Mittwochmittag wurde in der Zeit von 12:30-14:30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Rheinstraße in Kuhardt durchgeführt. Hierbei ergaben sich 24 Geschwindigkeitsverstöße.

Der “Spitzenreiter” wurde bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 51 km/h gemessen. Weiterhin wurden 7 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel beanstandet.