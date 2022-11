Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Kontrolle Durchfahrtsverbot

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstagmorgen (26.11.22) wurde das Durchfahrtsverbot „In den Almen“ in Bad Dürkheim überwacht. Im Rahmen der Kontrolle verstießen vier PKW-Fahrer gegen das Verbot. Diese wurden gebührenpflichtig verwarnt. Seit der Anpassung des Bußgeldkatalogs im Jahre 2021 erwartet Autofahrer bei einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot eine Verwarnung in Höhe von 50 Euro.

Bad Dürkheim: Kleinbus zerkratzt, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Bislang unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum Freitag bis Samstag (21-13 Uhr) die gesamte linke Fahrzeugseite von einem in der Schützenstraße geparkten grauen Mercedes-Kleinbus. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Gefährliche Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 26.11.2022, gegen 20:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim in einen Supermarkt der Mannheimer Straße gerufen. Dort habe ein 33-jähriger Kunde das Personal beleidigt und einen anderen Kunden des Markte geschlagen und getreten. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Täter auf seinem Fahrrad Schlangenlinien fahrend von der Örtlichkeit. Er konnte im Nahbereich festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,58 Promille, zudem reagierte ein Urintest des Fahrers positiv auf Marihuana. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwarten ihn nun Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Haßloch (ots) – Am Samstag, den 26.11.2022, ereignete sich gegen 23 Uhr auf der K14 zwischen Haßloch und Böhl ein Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person leicht verletzte wurde. Ein 28-Jährige Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Bad Dürkheim kam mit seinem PKW, ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge überschlug sich der Personenkraftwagen mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Feld liegen. Der Fahrzeugführer konnte den schwer beschädigte PKW aus eigener Kraft verlassen. Glücklicherweise befanden sich keine weiteren Personen im Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Zur medizinischen Behandlung wurde der 28-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Am Personenkraftwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Grünstadt: Kontrollstelle Stadtgebiet Grünstadt

Grünstadt (ots) – Zur Mittagszeit wurde eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion Grünstadt eingerichtet.

Im Rahmen der Kontrollstelle wurden 12 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei waren zwei Fahrzeugführer nicht angeschnallt. Bei vier Fahrzeugen konnten Beleuchtungsmängel festgestellt werden. Weiterhin wurden von zwei Fahrzeugführern der Fahrzeugschein nicht mitgeführt.

Die betroffenen Fahrzeugführer wurden aufgefordert die festgestellten Mängel zeitnah zu beheben und die fehlenden Dokumente nachzureichen. Gegen die betroffenen Personen wurde ein Verwarngeld erhoben.

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Hettenleidelheim (ots) – Am Nachmittag des 26.11. kam es gegen 17 Uhr im Einmündungsbereich der Tiefenthaler Straße und der B47 in Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 23-jähriger aus Grünstadt mit seinem PKW nahezu ungebremst auf den vor ihm fahrenden PKW eines 44-jähigen Mannes aus Carlsberg auf, als dieser auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Der Fahrer des abbiegenden PKW wurde hierbei leicht am Kopf verletzt. Durch den heftigen Aufprall wurden am auffahrenden PKW die Airbags ausgelöst, wodurch der Fahrer vermutlich eine Fraktur an der Hand erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Weitere Mitfahrer der beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der auffahrende PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 20.000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):