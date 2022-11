Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Einbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unbekannte Täter brachen am 27.11.2022 gegen 00:30 Uhr über das Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Straße Im Kirchfeld ein. Ob die Täter etwas aus dem Haus entwendeten ist noch unklar ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 26.11.2022 gegen 12:10 Uhr befuhr ein anthrazitfarbener VW die Spitalbachstraße in Richtung Adolf-Kolping-Straße und blieb hierbei an dem Außenspiegel eines geparkten Fiat mit NW-Kennzeichen hängen. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300EUR.

