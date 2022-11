Bad Dürkheim: Bigband- und Gitarrenklänge im Dürkheimer Haus

Bad Dürkheim – Zum Konzert in der Konzertreihe „Blue note BIG BAND meets friends“ lud die Blue note BIG BAND ins Dürkheimer Haus ein. Dieses Mal war das Fusion-Trio „Lemon Cake 3“ dabei.

Nach der „Corona-Pause“ der vergangenen beiden Jahren setzte diese Veranstaltung eine Konzertreihe fort, in der die Blue note BIG BAND befreundete Ensembles zu einem Doppelkonzert einlädt. Die Bigband unter Leitung von Bernd Gaudera versprach abwechslungsreiche Konzerte und auch dieses Mal wurde das Publikum nicht enttäuscht. Zu hören waren Stücke von regionalen und internationalen Komponisten und Arrangeuren, wie Pat Metheny, Thad Jones, Peter Herbolzheimer, Christoph Mudrich und Rainer Tempel.

Im zweiten Konzertteil ergänzte Sängerin Isa Reinspach-Troubat das Trio Lemon Cake 3 (Thomas Jehle, Joachim Krautwurst und Jürgen Spooren), das bereits im ersten Teil gespielt hatte. Mit zwei Zugaben klang der Abend aus.

Jazz an Neujahr 2023 nächster Termin

Live ist die Blue note BIG BAND wieder im Saalbau Neustadt an der Weinstraße bei ihrem Neujahrskonzert „Jazz an Neujahr“ am 01.01.2023 zu hören. Karten sind auf der Webseite der Bigband erhältlich.