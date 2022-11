Odenwaldkreis

Mehrere Tausend Euro mit Betrugsmasche erbeutet

Erbach (ots) – Kriminelle hatten es in Erbach auf eine ältere Dame abgesehen und mit der “Falsche Polizeibeamte” Trickbetrugsmasche über 16.000 Euro erbeutet. Nach ersten Ermittlungen riefen die bislang noch unbekannten Täter die Seniorin bereits am 8. November an und gaben sich als Polizei aus.

Im Zuge weiterer Telefongespräche machten sie ihr weis, dass nach einem Raubüberfall bei den festgenommenen Tätern eine Liste sichergestellt wurde. Darauf wäre angeblich der Name der Erbacherin sowie eine Auflistung ihrer Wertgegenstände vermerkt gewesen. Um ihr Vermögen sicher zu verwahren, sollte sie deshalb ihr Geld abheben und einem Kollegen zur vorsorglichen Sicherstellung übergeben.

Die Frau hob daraufhin mehrere Tausend Euro ab und händigte den Betrag einem Komplizen aus. Erst am Montag (21.11.) wurde die Polizei informiert und Anzeige erstattet. Das Kommissariat ZE40 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Darmstadt

Auf Navi und Lenkrad abgesehen

Darmstadt (ots) – Auf mehrere Autos hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (21.11.) und Dienstag (22.11.) im Stadtteil Arheilgen abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu mindestens drei Fahrzeugen, darunter ein BMW in der Böcklerstraße, aus dem sie das Navigationsgerät und das Lenkrad ausbauten.

Zwei weitere Fahrzeuge im Glaeserweg gerieten ebenfalls in das Visier der Kriminellen. Der Gesamtschaden und das Ausmaß der gemachten Beute sind abschließend noch nicht beziffert.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut, prüft mögliche Tatzusammenhänge und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Jugendliche machen sich an Roller zu schaffen

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls werden sich zwei 15 und 16 Jahre junge Darmstädter strafrechtlich verantworten müssen. Am Montagabend (21.11.) hatte das Duo die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen als sie sich in der Sachsenstraße gegen 22.30 Uhr an einem Roller zu schaffen machten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Jugendliche keinen Eigentumsnachweis zu dem Fahrzeug vorzeigen konnten und dieses zudem Beschädigungen im Schlossbereich aufwies. Zwecks Eigentumssicherung und für die weiteren Ermittlungen wurde der Roller sichergestellt und ein Verfahren gegen beide Tatverdächtige eingeleitet. Wem der Roller gehört und wo er mutmaßlich entwendet wurde, ist Gegenstand der andauernden Untersuchung. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Falsche Polizeibeamte ergaunern Erspartes

Darmstadt (ots) – Am Montag (21.11.) haben Betrüger eine Seniorin aus Darmstadt um ihre Ersparnisse gebracht. Im Verlauf des Tattages hatten sie der Frau in zahlreichen Telefongesprächen glaubhaft machen können, sie seien Polizeibeamte, die das Geld der Dame überprüfen müssten, weil es eine Einbrecherbande auf das Hab und Gut der Anwohner abgesehen habe. In der Annahme, tatsächlich mit Amtspersonen zu telefonieren, folgte die Darmstädterin den Anweisungen der Täter, hob mehrere Tausend Euro Geld ab und übergab es einem Mann, der am Nachmittag in der Dieburger Straße erschien. Im Anschluss flog der Betrug auf.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat ZE 40 von der Kriminalinspektion Darmstadt ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Derzeit liegen den Beamtinnen und Beamte nur wenige Details zu dem noch unbekannten Abholer vor. Demnach soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten und circa 1,90 Meter großen Mann von schlanker Statur gehandelt haben. Er hatte dunkelbraune Haare und war schwarz gekleidet. Hinweise von Zeugen, die am Tattag in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der Dieburger Straße gemacht haben, werden von den Ermittelnden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Dienstag 08.11.2022 fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen die Gartenmauer des Grundstücks der Danziger Straße 3 und beschädigte diese leicht. Danach fuhr der Unfallverursacher in unbekannte Richtung davon

Hinweise die auf den Unfallverursacher hindeuten bzw. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Rüsselsheim unter der folgenden Tel.-Nr.:06142/696-533.

Beschädigter Pkw nach Zusammenstoß gesucht

Roßdorf (ots) – Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich am Freitag 11.11.2022 zwischen 18-18:30 Uhr in Roßdorf in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf Höhe des Eis-Café Rimini ein Verkehrsunfall. Eine 32-Jährige streifte mit ihrem silberfarbenen Ford einen geparkten Pkw. Dabei wurde ihr eigener rechter Außenspiegel leicht beschädigt.

Unklar ist, ob das gestreifte Fahrzeug ebenfalls durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Die Polizeistation Ober-Ramstadt erbittet Hinweise zu einem möglicherweise geschädigten Fahrzeughalterin/Fahrzeughalter unter Tel: 06154-63300.

Eindringlinge entkommen mit Schmuck

Groß-Umstadt (ots) – Auf bislang unbekanntem Wege gelangten Einbrecher am frühen Montagabend 21.11.2022 zwischen 18.15-19 Uhr unbemerkt in ein Einfamilienhaus im Schubertweg. Dort durchsuchten die Diebe sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit mehreren Schmuckstücken.

Nach bisherigen Erkenntnissen beträgt der Wert des entwendeten Schmucks mehrere tausend Euro. Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690.

Roller nach versuchtem Diebstahl beschädigt

Griesheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (22.11.) versuchten bislang unbekannte Kriminelle einen Roller in der Uhlandstraße zu entwenden. Hierzu manipulierten die Täter das Zündschloss, sodass sich das Zweirad nun nicht mehr starten lässt. Den Dieben gelang es nicht, den Roller zu entwenden, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Einbrecher entwenden Fahrräder aus Garage

Dieburg (ots) – Gleich 3 Fahrräder entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (22.11.) aus einer Garage in der Straße “Alte Mainzer Landstraße”. Hierzu brachen die Eindringlinge ein Fenster auf, gelangten dadurch in die Garage und flüchteten anschließend unbemerkt mit den Rädern. Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656 – 0.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Roßdorf (ots) – Kriminelle hebelten zwischen Samstag (19.11.) und Montag (21.11.) das Fenster eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbrecher flüchten unbemerkt

Groß-Umstadt (ots) – Zwischen Freitagmorgen 18.11. und Sonntag 20.11.2022 zerstörten Kriminelle die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Aussiger Straße und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räume. Ob und was die Eindringlinge bei ihrem Beutezug erlangten, muss nun ermittelt werden.

Bei ihrem Vorhaben verursachten sie nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Tankstelle um höheren Geldbetrag erleichtert

Groß-Gerau (ots) – Am Montag 21.11.2022 kam es gegen 20.35 Uhr in der Gernsheimer Landstraße im Ortsteil Dornheim zu einem räuberischen Diebstahl. Zur Tatzeit war die 47-jährige Angestellte einer dortigen Tankstelle gerade dabei diese abzuschließen und hatte eine Tasche mit den Einnahmen in Höhe von mehreren Tausend Euro neben sich auf dem Boden abgestellt.

Dies nutzte ein bislang unbekannter Mann aus, schnappte sich diese Tasche flüchtete in südliche Richtung. 2 Passanten, die zufällig von der Sache Wind bekamen und versuchten, den Täter aufzuhalten, wurden durch diesen durch Drohgebärden davon abgehalten, so dass der Kriminelle seine Flucht fortsetzten konnte. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der Dieb soll um die 170 cm groß gewesen sein und eine beleibte Figur gehabt haben. Er trug eine dicke schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und helle Sportschuhe.

Unter der Rufnummer 06142/696-0 sind die Ermittelnden für alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Montagmorgen 21.11.2022 gegen 06:30 Uhr ereignete sich in der Kalterer Straße/Bahnhofstraße in Heppenheim ein Verkehrsunfall. Der Wagenlenker eines weißen Kombis befuhr die Bahnhofstraße, in Richtung Kalterer Straße.

Eine E-Scooter Fahrerin befuhr die Kalterer Straße aus Richtung Stadionstraße kommend. In Höhe der Kreuzung Kalterer Straße/Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Fahrerin des E-Scooters leicht verletzt.

Der Wagenlenker des weißen Kombis entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

