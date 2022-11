Neustadt: Letzte Exemplare des Rotary Adventskalender 2022 noch bis 26. November an drei Verkaufsstellen verfügbar

Neustadt an der Weinstraße – Der Verkauf des beliebten Rotary Adventskalenders geht in die Endphase. Die wenigen noch verfügbaren Exemplare können bis 26.11.2022 noch bei drei exklusiven Verkaufsstellen in Neustadt erworben werden.

Der Rotary Adventskalender 2022 hat im bisherigen Verkauf sehr großen Anklang gefunden. Aktuell sind nur noch wenige Exemplare verfügbar.

Aus diesem Grund hat der Rotary Club Neustadt entschieden, keinen weiteren Straßenverkauf mehr in der Fußgängerzone durchzuführen.

Stattdessen können die letzten verfügbaren Exemplare in den folgenden drei exklusiven Verkaufsstellen noch bis zum 26.11.22 erworben werden:

Buchhandlung Hoffmann, Friedrichstr. 24, Osiander Neustadt, Kellereistr. 12-14, Quodlibet Buchhandlung, Kellereistr. 10.

Jeder Kalender hilft

Der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht in diesem Jahr an den Verein Tafel Neustadt-Haßloch e.V. Derzeit steht die Tafel vor dem Problem, dass die Zahl der bedürftigen Personen stetig steigt und gleichzeitig die Menge der von Lebensmittelmärkten gespendeten Lebensmittel rückläufig ist. Die Hilfe durch den Rotary Club Neustadt soll zur Bewältigung dieses Problems beitragen. Die grafische Gestaltung von Titelbild und sämtlichen Motiven dieser 15. Auflage des Adventskalenders kommen in diesem Jahr von der Neustadter Künstlerin Heidrun Oeschger, die 2013 schon einmal den traditionellen Adventskalender gestaltet hatte.