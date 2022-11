Ludwigshafen (ots) – Bereits am Donnerstag 10.11.2022 gegen 13:00 Uhr, versuchten 3 unbekannte junge Männer einem weiteren jungen Mann den Geldbeutel zu rauben. An der Bushaltestelle der BBS im Bereich der Kreuzung Bruchwiesenstraße/Raschigstraße griffen die Unbekannten den 19-Jährigen an und versuchten dessen Geldbeutel mit Gewalt an sich zu nehmen.

Der Angegriffene setzte sich zur Wehr, so dass die Täter flüchteten. Es werden Zeugen gesucht die sich zur Tatzeit an der Örtlichkeit befunden haben oder dort vorbeigefahren sind und die Tat beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.