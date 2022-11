Mannheim-Herzogenried: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Herzogenried (ots) – Am Mittwochmittag kam es zum Zusammenstoß zweier

Pkw auf der Hafenbahnstraße, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 12:30 Uhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer

auf der Straße Zum Herrenried in Richtung Einmündung zur Hafenbahnstraße. Beim

anschließenden Abbiegevorgang in die Hafenbahnstraße verlor der 28-Jährige den

bisherigen Ermittlungen zu Folge aufgrund noch unbekannter Ursache die Kontrolle

über sein Fahrzeug und stieß im Gegenverkehr mit einer 40-Jährigen frontal

zusammen.

An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Sie mussten nach Beendigung der

Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Sowohl die 40-Jährige Unfallbeteiligte, als

auch der 28-jährige Unfallverursacher wurden bei dem Unfall verletzt und mussten

zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich den bisherigen Schätzungen nach auf rund 18.000,-

Euro. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. Der Verkehr konnte an der

Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können oder auch Personen,

denen der schwarze BMW des Unfallverursachers mit Mannheimer Zulassung bereits

im Vorfeld in irgendeiner Art und Weise aufgefallen ist werden gebeten, sich mit

dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621 / 174-4222, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Verletzten auf dem Luisenring / Fahrbahn wieder frei / PM Nr. 2 – Zeugenaufruf !

Mannheim-Innenstadt (ots) – Nach dem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen

7:15 Uhr auf dem Luisenring ist die Unfallaufnahme beendet. Bei dem

Auffahrunfall trugen alle drei beteiligten Personen Verletzungen davon.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 18-jährige Mitsubishi-Fahrerin gegen 7:15

Uhr in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. In Höhe der Haltestelle MVV Hochhaus

übersah die junge Frau offenbar an der dortigen Ampelanlage wartende Fahrzeuge

und kollidierte zunächst mit dem Skoda einer 51-Jährigen, die wiederum auf den

davorstehenden VW eines 33-Jährigen aufgeschoben wurde.

Über das konkrete Ausmaß der Verletzungen ist nichts bekannt. Die beschädigten

Fahrzeuge mussten allesamt abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme

musste ein Fahrstreifen gesperrt werden, so dass es zu erheblichem Rückstau in

Richtung Ludwigshafen (B 44) kam. Der Verkehr hat sich zwischenzeitlich wieder

normalisiert.

Die Verkehrspolizei Mannheim sucht nach Zeugen des Unfalls und bittet darum,

sich unter der Rufnummer 0621 / 174-4222 mit den Ermittlern in Verbindung zu

setzen.