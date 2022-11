Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter belästigt Frau – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr soll

sich ein bislang unbekannter Täter vor einer Frau in der Bahnhofstraße entblößt

haben. Die Beiden hatten sich zuvor in einer Lokalität in der Hauptstraße kennen

gelernt. Der Unbekannte bot der Frau schließlich an, sie auf ihrem Heimweg zu

begleiten. Kurz bevor sich die Wege der Personen trennten, zog der Mann sich auf

Höhe einer Bäckerei aus und nahm sein Glied in die Hand. Nachdem die Frau

mitteilte, die Polizei zu alarmieren, stieg der Verdächtige auf sein Fahrrad und

flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre alt, braunes

kurzes Haar, braune Augen, trug eine rote Jacke sowie eine Jeans. Die

Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben

die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen übernommen. Zeugen, welche

Hinweise zur Sache oder dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten,

sich mit beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu

melden.

Schwetzingen/Plankstadt: Einbruch in Betreuungseinrichtungen für Kinder

Schwetzingen/Plankstadt (ots) – In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu

Einbrüchen in Betreuungseinrichtungen für Kinder im Zuständigkeitsbereich des

Polizeireviers Schwetzingen. So auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Plankstadt

Zwischen 21.45 Uhr und 07.10 Uhr wurde in der Schwetzinger Straße in eine

Kindertagesstätte eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte

mittels eines unbekannten Werkzeugs ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und

drang so in das Innere ein. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Der

Versuch einen Tresor in einem Büro gewaltsam zu öffnen, misslang jedoch. Der

Diebstahlschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Schwetzingen

Zwischen 17.30 Uhr und 07.10 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten

in der Hans-Thoma-Straße ein. Auf welche Art und Weise sie in das Gebäude

eindrangen, ist bislang noch nicht bekannt. Im Gebäudeinneren wurden

augenscheinlich alle Räumlichkeiten durchwühlt und verschlossene Regale und

Schränke aufgebrochen. Hierbei wurden Geldbeutel und Bargeld in Höhe eines

dreistelligen Betrages entwendet.

Die Polizei konnte in beiden Einrichtungen Spuren sichern, die derzeit noch

ausgewertet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier in Schwetzingen in Verbindung zu setzen unter: 06202-2880.

Schwetzingen: Unbekannte Täter beschädigen Briefkasten am Pfarramt

Schwetzingen (ots) – Im Zeitraum von Dienstag 14.00 Uhr bis Mittwoch 07.45 Uhr

wurde durch bislang unbekannte Täter der Briefkasten des Pfarramts in der

Schloßstraße beschädigt. Dieser wurde mittels unbekannten Werkzeugs

aufgebrochen. Ob sich in dem Briefkasten Briefe oder sonstige Schriftstücke

befunden haben, ist derzeit unbekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines

dreistelligen Betrags.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier in Schwetzingen zu melden unter: 06202-2880.

Sollten Sie in diesem Zeitraum dem Pfarramt Briefe oder sonstige Schriftstücke

über den Briefkasten zugestellt haben, werden Sie ebenfalls gebeten sich zu

melden.

Weinheim: Überraschter Einbrecher flüchtet nach Rückkehr der Bewohner

Weinheim (ots) – Am Mittwoch kehrte eine Anwohnerin der Rosenbrunnenstraße nach

der Arbeit gegen 12.30 Uhr in ihre Wohnung zurück. Hier traf sie auf einen

Einbrecher, der sich über eine Fenstertür Zugang zum Schlafzimmer der Wohnung

verschaffte. Dieses hatte er wohl zuvor durchsucht und entwendete daraus Schmuck

im Wert eines Betrags in vierstelliger Höhe. Bei Rückkehr der Bewohnerin

flüchtete der Einbrecher über den Zugangsweg und kletterte über den Gartenzaun

in Richtung Prankelstraße. Hierbei konnte er von einer weiteren Anwohnerin

beobachtet werden. Als sich hier keine Fluchtmöglichkeit ergab, kletterte er

über einen weiteren Gartenzaun und flüchtete in Richtung Gewerbestraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

dunkle Kleidung, ähnlich eines Trainingsanzugs, dunkle Wollmütze, medizinische

Maske, schmale Statur, ca. 25-30 Jahre.

Die Spuren werden durch die Kriminalpolizei noch ausgewertet und die

Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Kriminaldauerdienst zu melden unter: 0621-174 4444.

Weinheim: Einbruch in Weinheimer Einkaufsmarkt

Weinheim (ots) – In der Nacht auf Donnerstag brach eine bislang unbekannte

Täterschaft gegen 03.55 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Gewerbestraße ein.

Hierzu hebelten die Täter mittels eines Stemmeisen die Brandschutztür auf und

begaben sich in die Elektronikabteilung. Dort zerschlugen sie die Vitrine und

entnahmen zahlreiche Elektronikartikel. Im Anschluss verließen sie auf gleichem

Wege wieder die Örtlichkeit. Ein Passant konnte einen LKW mit einem blauen

Auflieger und einem weißen Führerhaus beobachten, wie dieser die Örtlichkeit

verließ. Ob dieser in Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit noch

Gegenstand der Ermittlungen. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit

noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Suche weiterer Geschädigten sowie Zeugen nach Verkehrsgefährdung auf der K4138 kurz vor Mannheim-Seckenheim

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 16.11.2022 gegen 16:30 Uhr

befuhr ein dunkelblaues Fahrzeug der Marke Tesla (Modell S) die K4138 von

Neckarhausen kommend in Richtung Mannheim-Seckenheim. Hierbei gefährdete der

bislang unbekannte Fahrer andere Verkehrsteilnehmer, indem er rücksichtslos ein

Auto überholte. Zur Verhinderung eines Unfalles mussten zwei Fahrzeuge, die sich

auf gleicher Höhe entgegenkamen, in den Grünstreifen ausweichen. Während des

Überholvorganges soll der Tesla eine wesentlich erhöhte Geschwindigkeit,

schätzungsweise zwischen 140-150 km/h, gefahren sein.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung

aufgenommen. Sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei

dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 / 47093-0 zu melden.

Wiesloch: Unbekannte entwenden Geldkassette aus Vereinsheim

Wiesloch (ots) – Zwischen Dienstag, 23.00 Uhr und Mittwoch, 10.45 Uhr kam es ‚Am

Schwimmbad‘ zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Hierzu wurde durch eine

bislang unbekannte Täterschaft mittels einem Stein eine Scheibe eingeschlagen.

Unter dieser befand sich eine Geldkassette, welche durch die Täterschaft

entwendet wurde. Nach derzeitigen Kenntnisstand drangen die Täter nicht in das

Gebäude ein, sondern entwendeten lediglich die Geldkassette, welche am Abend

zuvor noch geleert wurde und sich somit nur ein geringer Betrag in zweistelliger

Höhe darin befand. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen

dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis): Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit – zwei verletzte Personen

Neulußheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Donnerstag ereignete sich in der

Waghäuseler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Um kurz vor 15 Uhr war ein 34-Jähriger Paketzusteller mit einem Fahrzeug in

Richtung der L 560 unterwegs und musste sein Fahrzeug an der auf Rot wechselnden

Ampelanlage bei der Einmündung zur dortigen Landstraße bis zum Stillstand

abbremsen. Ein nachfolgender, 19-jähriger VW-Fahrer konnte offenbar nicht

rechtzeitig bremsen und fuhr dem 34-Jährigen hinten auf.

Der 34-jährige Paketzusteller wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. An

den Fahrzeugen entstand Sachschaden von fast 4.500,- Euro.

Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Hockenheim kam es zu keinen

wesentlichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) / L 600: Vorfahrt missachtet – Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) / L 600 (ots) – Am Mittwochmittag kam es auf der L

600 zu einem Verkehrsunfall, wobei die Unfallverursacherin sich Verletzungen

zuzog.

Um kurz nach 11:30 Uhr war eine 66-jährige Citroen-Fahrerin den Buchenwaldweg in

Fahrtrichtung Leimen entlang gefahren, um an der Einmündung zur der L 600 nach

links in Richtung Gaiberg abzubiegen.

Hierbei übersah die Frau offenbar einen von links kommenden Audi, wodurch es zur

Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Citroen der 66-Jährigen die Airbags aus.

Die Unfallverursacherin musste zur weiteren Untersuchung durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren werden.

Der 80-jährige Audi-Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin blieben nach

bisherigem Kenntnisstand unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet werden. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge mussten durch den

Abschleppdienst geborgen werden.

Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Leimen mit mehreren

Einsatzkräften an der Unfallstelle präsent.

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Rauenberger Apotheke in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeirevier Wiesloch ermitteln

Rauenberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehl gegen drei Männer im Alter von 32, 35 und 43 Jahren

erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am Dienstag, den 15.11.2022, gegen

zwei Uhr gemeinschaftlich in eine Apotheke in Rauenberg eingebrochen zu sein.

Die drei Tatverdächtigen brachen die Schiebetür des Anwesens auf und gelangten

so in das Innere. Sodann durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach stehlenswerten

Gegenständen, wobei sie auch einen Schlüssel für den darin befindlichen Tresor

auffanden.

Während die Tatverdächtigen Bargeld im Wert von mindestens 2.100 Euro aus dem

Tresor entnahmen, bemerkte eine Streife des Polizeireviers Wiesloch die

gewaltsam geöffnete Eingangstür. Daraufhin wurde das Gebäude umstellt. Ein

Polizeihund konnte die drei Tatverdächtigen schließlich versteckt in einem

Kellerschacht ausfindig machen, wonach sie widerstandslos festgenommen werden

konnten.

Am selben Tag wurden die drei Tatverdächtigen der Ermittlungsrichterin am

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welche auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Heidelberg Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten

gemeinschaftlich begangenen Diebstahls und auf Grund von Fluchtgefahr gegen sie

erließ, ihnen eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die

Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Wiesloch dauern an.