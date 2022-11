Karlsruhe – Schussgeräusche verursachen Polizeieinsatz – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Verdächte Knallgeräusche im Bereich von Durlach-Aue wurden am

späten Mittwochabend der Polizei gemeldet. Eine Fahndung, bei der auch ein

Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte vorerst zu keinen weiteren

Erkenntnissen.

Ein Zeuge teilte gegen 22.20 Uhr der Polizei mit, dass er aus Richtung der

Brühlstraße sowie dem dort angrenzenden Feld- und Wiesenbereich Schussgeräusche

wahrgenommen habe. Die Polizei fahndete daraufhin mit mehreren Streifen sowie

einem Polizeihubschrauber nach den vermeintlichen Verursachern. Zuletzt kam es

wiederholt zu vergleichbaren Meldungen. Weder bei den vorangegangenen

Ereignissen noch bei dem jüngsten Vorfall gab es Hinweise auf eine „scharfe“

Schusswaffe. Vielmehr dürfte es sich nach dem aktuellen Ermittlungsstand um eine

Schreckschusswaffe gehandelt haben. Verletzte Personen waren bislang genauso

wenig festzustellen wie ein Sachschaden. Die Hintergründe der Knallgeräusche

beschäftigen die Beamten des Polizeireviers Durlach.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei in

Durlach unter der Rufnummer 0721-49070 zu wenden.

Pfinztal – Zeugen nach Einbruch in Tankstelle in Pfinztal-Berghausen gesucht

Karlsruhe (ots) – Noch unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht vom Mittwoch

auf Donnerstag in eine Tankstelle an der Karlsruher Straße in

Pfinztal-Berghausen ein und entwendeten Zigaretten.

Der oder die Täter beschädigten gegen 01.20 Uhr ein Fenster der Tankstelle und

begaben sich dann scheinbar zielgerichtet in den Kassenbereich. Zuvor hatten sie

wohl Werbetafeln als Sichtschutz aufgestellt um bei der Tatausführung nicht

gesehen zu werden. Aus dem Verkaufsraum der Tankstelle ließen sie Zigaretten im

Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden

von etwa 3.000 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spurten am Tatort. Der

Polizeiposten Pfinztal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer

0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugen nach mehreren Autoaufbrüchen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von

Dienstagabend bis Mittwochmorgen in der Sophienstraße sowie in einer Tiefgarage

in der Kaiserallee in Karlsruhe an mehreren Autos die Seitenscheiben ein. Aus

einem in der Sophienstraße abgestellten Taxi entwendeten die Unbekannten ein

Mobiltelefon. Offenbar wurde aus einem weiteren, an der Sophienstraße geparkten

Wagen nichts entwendet. Ob aus den drei Fahrzeugen, die in der Tiefgarage

standen etwas gestohlen wurde, ist derzeit auch Gegenstand der polizeilichen

Ermittlungen.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West telefonisch unter der Rufnummer 0721/666-3611 in

Verbindung zu setzen.

Bundespolizei stellt falsches Identitätsdokument sicher

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (17. November) stellte die

Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof ein gefälschtes Identitätsdokument

sicher.

Gegen 1 Uhr kontrollierten die Beamten den 18-jährigen lybischen

Staatsangehörigen routinemäßig. Dieser wies sich mit einem belgischen

Identitätsdokument aus. Seitens der Bundespolizisten bestanden erhebliche

Zweifel an der Echtheit des Dokumentes. Die Beamten verbrachten den Mann für

weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle. Mittels polizeilicher

Hilfsmittel wurde die rechtmäßige Identität des 18-Jährigen festgestellt. Bei

den weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass sich der

Tatverdächtige ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente im Bundesgebiet aufhält.

Das belgische Identitätsdokument, das fiktive Personalien auswies, wurde

sichergestellt.

Den Mann erwartet nun Strafverfahren unter anderem wegen Urkundenfälschung und

wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Der Tatverdächtige äußerte ein Schutzersuchen. Für die weiteren ausländer- und

aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen ist die Ausländerbehörde zuständig.

Zugführer mit Pfefferspray angegriffen – Bundespolizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am späten Mittwochabend (16. November) griff ein bislang

unbekannter Tatverdächtiger den Triebfahrzeugführer der S2 mit einem

Pfefferspray an. Anschließend entwendete der Unbekannte dem Geschädigten dessen

Dienstschlüssel.

Gegen 22:30 Uhr befand sich der Triebfahrzeugführer am Haltepunkt

Heidelberg-Weststadt/Südstadt in der bereits abfahrbereiten S2. Der bislang

unbekannte Tatverdächtige versuchte durch körperliche Gewalt eine bereits

verschlossene Zugtüre zu öffnen. Durch einen Warnhinweis wurde der Mitarbeiter

der Deutschen Bahn auf den Vorfall aufmerksam und begab sich zu betroffener Tür.

Der Geschädigte öffnete diese und wies den Unbekannten auf dessen Fehlverhalten

hin. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen beiden Personen, in

dessen Verlauf der Tatverdächtige dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust in

das Gesicht schlug und anschließend sein mitgeführtes Pfefferspray gegen den

Zugführer einsetzte. Während der Auseinandersetzung entwendete der

Tatverdächtige zudem dem Geschädigten dessen Dienstschlüssel und entfernte sich

vom Tatort.

Eine Fahndung nach dem Angreifer verlief ohne Erfolg.

Der Geschädigte zog sich durch die Angriffe leichte Verletzungen zu, die vor Ort

vom Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden.

Die Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche

Hinweise zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten,

sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies

kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung

sowie des Diebstahls mit Waffen gegen Unbekannt aufgenommen. Die S2 ist

videoüberwacht. Eine Sicherung der Aufnahmen wurde veranlasst.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt keine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen

vor.

Bei routinemäßiger Kontrolle Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend (16. November) leistete ein 21-jähriger

deutscher Staatsbürger am Hauptbahnhof Karslruhe Widerstand gegen

Bundespolizisten. Hierbei wurden keine Personen verletzt.

Gegen 21:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Tatverdächtigen am Haupteingang

routinemäßig. Der junge Mann zeigte sich von Beginn an aggressiv und

unkooperativ. Trotz mehrmaliger Aufforderung, sich auszuweisen, verweigerte der

21-Jährige ein Mitwirken. Als die Beamten den Mann zur Identitätsfeststellung

zur Wache am Hauptbahnhof verbringen wollten, leistete dieser Widerstand gegen

die Maßnahme. Unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Bundespolizisten

schließlich den Tatverdächtigen zur Dienststelle zu verbringen. Dort konnte ein

Bundespersonalausweis aufgefunden werden.

Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der

Verweigerung der Angaben zur Person.