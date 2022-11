Kreis Bad Dürkheim, Neustadt: Beseitigung von Hangrutsch im Gimmeldinger Tal – Vollsperrung der ehemaligen K15

Bad Dürkheim – Ende November 2022 beginnt die Sanierung des Hangrutsches an der ehemaligen K15 im Gimmeldinger Tal. Darauf weist die Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim hin. Baubeginn ist voraussichtlich am Donnerstag, 24. November, spätestens am Montag, 28. November. Der exakte Termin kann vom ausführenden Bauunternehmen erst Mitte kommender Woche mitgeteilt werden.

Während der Bauzeit ist die K15 vom Forsthaus Silbertal bis zum Forsthaus Benjental voll gesperrt. Das gilt nicht nur für motorisierte Fahrzeuge, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer.

Es wird ausdrücklich darum gebeten, die Sperrung zu beachten. Durch die Baumaßnahmen könnten Geröll oder größere Steine auf den Wanderweg fallen. Eine Nichtbeachtung der Sperrung könnte daher Personen in Lebensgefahr bringen. Sowohl der Wanderweg als auch die Straße werden entsprechend beschildert.

Die Baustelleneinrichtung wird auf dem Parkplatz am Forsthaus Silbertal aufgebaut. Die dazu benötigte Fläche wird frühzeitig abgesperrt.