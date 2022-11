E-Scooter Kontrollen am Wochenende (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Seit Freitag läuft in Kaiserslautern die E-Scooter-Kontrollwoche. Für das Wochenende ziehen die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern eine positive Bilanz. Insgesamt kontrollierten die Beamten am Samstag und Sonntag im Stadtgebiet 96 E-Scooter-Fahrer. Die meisten hielten sich an die Regeln.

Nur 9 Fahrer fielen negativ auf. Leider standen davon 8 unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Einer nutze sein Handy während der Fahrt.

Um über die “Spielregeln” für die Nutzung von Elektrorollern zu informieren, hatten die Polizeibeamten zusätzlich mit Unterstützung der Military Police einen Präventionsstand während des Wochenmarktes auf dem Stiftsplatz aufgebaut.

Auch hier zogen die Polizisten eine positive Bilanz. Sie führten viele gute Gespräche und hatten den Eindruck, dass ihre Tipps und Infos gerne angenommen wurden. |elz

Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Dienstag brannte es im östlichen Stadtgebiet in der Wohnung einer 36-Jährigen. Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten den Brandgeruch und alarmierten kurz vor halb vier die Polizei. Einsatzkräfte rückten aus. Wie sich herausstellte, brannte es an mehreren Stellen in der Wohnung.

Die Wohnungsinhaberin konnte nicht angetroffen werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand Sachschaden, den die Polizei auf einen 5-stelligen Betrag schätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.|erf

Telefone, Laptop und Koffer gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Eugen-Hertel-Straße haben Diebe unter anderem zwei Mobiltelefone und einen Laptop aus einem Auto gestohlen. Die Täter machten sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen an dem Fahrzeug zu schaffen. Wie die Unbekannten es anstellten, den Toyota zu knacken, steht aktuell nicht fest.

Die Diebe nahmen aus dem Pkw neben den Elektrogeräten noch einen Arbeitskoffer mit. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 16 Uhr und 9 Uhr Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruchversuch in Gymnasium

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in ein Gymnasium in der Straße Im Dunkeltälchen. Am Wochenende haben Unbekannte eine Glastür der Schule mit einem Stein eingeworfen. Ob die Täter in das Gebäude eindrangen, steht aktuell nicht fest.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es blieb beim Sachschaden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfall verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag aus der Richard-Wagner-Straße gemeldet worden. Hier wurde ein roter Opel Corsa von einem anderen Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Ein Zeuge sprach den Halter des Corsas an und machte ihn auf den Schaden aufmerksam. Er hatte beobachtet, wie gegen 17 Uhr ein schwarzer Pkw neben dem Corsa ausparkte. Hierbei hatte er das Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel touchiert.

Im Anschluss wäre der Mann mit seinem Pkw in die Ziegelstraße eingebogen. Dort parkte er, stieg aus, lief zurück und begutachtete den Corsa. Danach sei er wieder in seinen Wagen eingestiegen und habe sich in Richtung Humboldstraße aus dem Staub gemacht, ohne den Schaden zu melden.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Unfallverursacher und dem schwarzen Pkw machen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2250 mit der zuständigen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. |elz

E-Scooter-Fahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein 19-Jähriger ist am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der junge Mann befuhr gegen 17 Uhr mit einem E-Scooter die Merkurstraße in Richtung Vogelwoogstraße auf dem Fahrradschutzstreifen.

Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Pkw in der Dennisstraße unterwegs und wollte in die Merkurstraße abbiegen. Dabei übersah er den E-Scooter-Fahrer, und die beiden kollidierten. Der 19-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden. |elz

E-Scooter und Fahrräder im Visier

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife haben Polizeibeamte am Montagnachmittag in der Innenstadt E-Scooter und Fahrräder ins Visier genommen. Insbesondere ging es um die ordnungsgemäße Benutzung der Verkehrsflächen. Dabei wurden zwischen 16.50-17.50 Uhr 4Fahrer beim verbotswidrigen Befahren der Fußgängerzone erwischt, davon zwei Fahrradfahrer und zwei E-Scooter-Fahrer.

Alle vier wurden verwarnt. Darüber hinaus kommen auf die Halter der Elektroroller Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu. Der Grund: Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Hinterreifen der Kleinstfahrzeuge komplett abgefahren waren.

Insgesamt wurden während der Streife zahlreiche Informationsflyer verteilt, die insbesondere den Nutzern von E-Scootern noch einmal die geltenden “Spielregeln”, was das Fahren und Abstellen der Roller betrifft, verdeutlichen sollen. |cri

Unfall mit 4 Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der L395 zwischen Einsiedlerhof und Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Der 46-jährige Unfallverursacher befuhr die L395 in Richtung Stadtmitte. Ihm kamen in ihren Autos ein 54- und 50-Jähriger entgegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 46-Jährige zu weit links und geriet in den Gegenverkehr.

Er kollidierte seitlich mit dem Pkw des 54-Jährigen und krachte im Anschluss frontal auf den Wagen des dahinter fahrenden 50-Jährigen. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer des 50-Jährigen wurde schwer verletzt. Sämtliche Beteiligten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die L395 für vier Stunden gesperrt. |elz

Was als Enkeltrick bekannt ist, funktioniert auch via Messenger-Dienste

Kaiserslautern (ots) – Eine 66-Jährige ist Opfer von Betrügern geworden. Per WhatsApp kontaktierten die Täter die Frau. Sie gaben sich als ihr Sohn aus und fragten für die Begleichung von angeblichen Rechnungen nach Geld. Die 66-Jährige überwies daraufhin mehr als 4.000 Euro an ihren vermeintlichen Sprössling. Die Frau bemerkte nicht, dass es sich bei ihrem Chatpartner um einen Schwindler handelte. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Beamten warnen: Was als Enkeltrick bekannt ist, funktioniert auch via Messenger-Dienste! Betrüger geben sich als Angehörige aus. Sie gaukeln ihren Opfern per Textnachricht vor, dass sie beispielsweise angeblich eine neue Telefonnummer und gerade keinen Zugriff auf ihr Online-Banking haben. Die Angeschriebenen werden um eine Geldüberweisung gebeten. In dem Glauben, mit der echten Tochter oder dem echten Sohn zu chatten, wird der Geldtransfer getätigt.

Deshalb: Vergewissern Sie sich immer, mit wem Sie es zu tun haben! Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der bisher bekannten Telefonnummer an und fragen Sie nach der Echtheit des Anliegens. Sollten Sie Opfer von Betrügern geworden sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre Bank. Möglicherweise kann Ihr Kreditinstitut den Auftrag rückgängig machen. Und erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei. |erf

Kreis Kaiserslautern

Handbremse vergessen, Kettenreaktion ausgelöst

Katzweiler (ots) – Ein Auto machte sich am Montagmittag in Katzweiler selbständig und richtete einigen Sachschaden an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die 34-jährige Fahrerin des VW Golf stellte ihren Pkw gegen 13.30 Uhr auf einem Parkplatz “Im Brühl” ab und stieg aus. Dabei vergaß sie aber die Handbremse anzuziehen.

Kurz darauf rollte der Wagen auf der abschüssigen Straße von alleine los und verursachte sozusagen eine Kettenreaktion. Zunächst beschädigte er im “vorbei rollen” einen geparkten Audi A3 sowie einen Blumentopf in einer Hauseinfahrt, bevor er gegen einen Zaun stieß. Dieser hielt der Kollision leider nicht stand, so dass der VW Golf den Zaun durchbrach und gegen einen dahinter parkenden Ford Focus prallte. Und durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auch noch gegen die Fassade einer Garage geschoben.

Der VW Golf und der Ford Focus waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Zusammenstoß an der Einmündung

Otterbach (ots) – An der Ecke Ziegelhütterstraße/Amselstraße hat es am frühen Montagabend gekracht. Die beiden beteiligten Autofahrer machen unterschiedliche Angaben zu den Abläufen. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Fest steht, dass ein 62-jähriger Mann gegen 18.25 Uhr mit seinem Skoda Fabia durch die Ziegelhütterstraße in Richtung Adlerstraße fuhr. Zur gleichen Zeit war eine 43-jährige Frau mit ihrem BMW in der Amselstraße in Richtung Ziegelhütterstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei Sachschäden an den beiden Pkw. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 5.000 Euro. |cri