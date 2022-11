Ludwigshafen: Adventskonzerte des Modernen Blasorchesters Oppau am 26. November und 03. Dezember 2022

Ludwigshafen – Die Adventskonzerte des Modernen Blasorchesters Oppau (MBO) sind in diesem Jahr etwas Besonderes. Nachdem die letzten beiden Jahre von viel Unsicherheiten und zum Teil Konzertausfällen geprägt waren, möchte sich der Verein in diesem Jahr erstmalig zusätzlich in der Friedenskirche präsentieren, mit dem Anspruch, ein wenig Frieden in die Welt zu tragen.

Unter dem Motto „Hymnen und Balladen“ werden Krieg und Leid, aber auch Frieden und Hoffnung klangvoll inszeniert. Unter anderem mit der Filmmusik „Hymn to the Fallen“ von John Williams aus dem Film „der Soldat James Ryan“, „Hymnus“ aus dem 6. Satz der 3. Sinfonie von Gustav Mahler und „Huntingtower“ von Ottorino Respighi gedenkt das MBO den Opfern von Krieg und möchte mit einer Hommage an den Frieden etwas Hoffnung verbreiten. Ein adventlicher Bezug wird dennoch hergestellt: Das Werk „Ukrainian Bell Carol“ ist unter anderem aus dem Film „Kevin allein zu Haus“ bekannt, wo es von einem Chor vorgetragen wird.

Beide Konzerte werden als Benefizkonzerte veranstaltet und die Hälfte des Gewinns wird an die „SOS-Kinderdörfer weltweit“ gespendet. Diese Zuwendung wird direkt im SOS-Nothilfeprogramm für Kinder und Familien in der Ukraine umgesetzt.

Es ist das erste Mal seit der Gründung des Orchesters, dass in einem Konzert politisch Stellung bezogen wird.

Modernes Blasorchester Oppau (Foto: MBO)

Zu Hören gibt es die Adventskonzerte in diesem Jahr am 26.11. – 18 Uhr im Oppauer Bürgerhaus und am 03.12. – 18 Uhr in der Friedenskirche Ludwigshafen Friesenheim. Vor dem Konzert im Bürgerhaus werden im Foyer Waffeln und Glühwein verkauft.

Der Eintritt ist frei. Im Anschluss wird um Spenden für die Opfer des Ukraine-Kriegs gebeten.

Weitere Infos unter www.modernes-blasorchester.de.