Heidelberg-Bergheim: Trickdiebstahl; unbekannte Täterin erbeutet eine hochwertige Armbanduhr; Zeugenaufruf und Warnhinweis der Polizei

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Mittwochmittag, gegen 13:30 Uhr verwickelte eine

Täterin in der Vangerowstraße, auf Höhe des Thermalbades, eine 69-jährige Frau

zunächst in ein Gespräch.

Das Opfer hatte überhaupt kein Interesse, an dem Gespräch mit der

aufdringlichen, immer aggressiver werdenden Täterin.

Aber die Inhalte des Gesprächs spielten wohl für die Täterin auch gar keine

Rolle. Sie suchte damit im weiteren Verlauf nur eine Gelegenheit, nah an ihr

Opfer heranzukommen.

Das Opfer wollte sich der Täterin entziehen und versuchte in ihr Auto

einzusteigen. Hierbei trat die Täterin ganz dicht und körpernah an die Frau

heran. Es entwickelte sich fast ein Handgemenge und die 69-Jährige stieß die

Täterin weg.

Nachdem die Täterin danach verschwunden war, stellte das 69-jährige Opfer fest,

dass ihre hochwertige Armbanduhr, die sie an ihrem Handgelenk getragen hatte,

fehlte.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben.

Alter circa 25 Jahre; etwa 160 cm groß; schwarze Haare mit Mittelscheitel; die

zusammengebunden waren; sprach gebrochen Deutsch; Bekleidung: Jeans und eine

blaue Weste.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums

Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Täterin weitere Straftaten mit ähnlicher

Begehung verübt. Seien Sie aufmerksam!

Heidelberg: Wem gehören die sichergestellten Fahrräder?

Heidelberg (ots) – Nach einem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl sucht die Polizei

nach den Besitzern von zwei Fahrrädern.

Bei einer Personenkontrolle am Sonntagabend stellten die Beamtinnen und Beamten

des Polizeireviers Heidelberg-Süd zwei Fahrräder sicher, nachdem die jeweiligen

Fahrradführer keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Zweiräder machen

konnten.

Bei den Fahrrädern handelt es sich zum einen um ein Kinderfahrrad, Hardtail, der

Marke Carver, Farbe Schwarz-Rot, rote Fahrradgriffe, rote Fahrradklingel und zum

anderen um ein Trekkingrad der Marke Cube, Farbe Metallic-Mattgrün,

braunfarbener Sattel.

Sollten Sie ihr Eigentum wiedererkennen, Hinweise zu den Besitzern oder weitere

sachdienliche Hinweise geben können, kontaktieren Sie bitte das Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter der Tel.: 06221/34180.

Heidelberg-Neuenheim: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein

37-jährige VW-Fahrer die Brückenstraße in Fahrtrichtung Theodor-Heuß-Brücke. Um

in eine Parklücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite einparken zu können,

wendetet der VW-Fahrer sein Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 36. Bei dem

Wendevorgang übersah er einen 56-jährigen Radfahrer, der auf dem

Radschutzstreifen auf der Brückenstraße in Fahrtrichtung Handschuhsheim

unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und wurde

leicht verletzt. Nach erster Versorgung vor Ort wurde der 56-Jährige in ein

Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro.