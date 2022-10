Nußloch: Zwei Autoaufbrüche; Zielrichtung Multifunktionslenkräder und Navi-gationssysteme; Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Straße

„Im Lehen“ zwei Autos aufgebrochen und aus ihnen die Multifunktionslenkräder und

aus einem von ihnen das Navigationssystem entwendet. Bei den Fahrzeugen handelte

es sich um hochwertige Mercedes- und BMW-Modelle. Der Schaden dürfte bei rund

20.000.- Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können sowie Angaben machen

können, um die Tatzeiten eingrenzen zu können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 z7u melden.

Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: kleiner Kellerbrand mit zwei Schwerverletzten in Einfamilienhaus

Stankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Mittwochabend, gegen

18:30 Uhr nahmen Anwohner in der Straße „Hohe-Buch-Ring“ starke Rauchentwicklung

aus einem Wohnhaus wahr.

In einem Kellerraum eines Einfamilienhauses war ein elektronisches Küchengerät,

das auf einem Herd stand, in Brand geraten. Durch die offenen Zimmertüren

verteilte sich der dadurch entstandene gefährliche Rauch im gesamten Haus.

Die beiden Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 82 und 73 Jahren, versuchten den

Brand vor Eintreffen der Rettungskräfte mit eigenen Mitteln zu löschen.

Dies schafften die Beiden nicht selbst und erst durch die freiwillige Feuerwehr

war der eigentliche „kleine“ Brandherd in der Sommerküche des Hauses schnell

gelöscht.

Bisher ist die Brandursache noch nicht abschließend geklärt und die

polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Durch das Einatmen der gefährlichen Rauchgase klagten die beiden Bewohner über

starke Atembeschwerden. Aber erst durch gutes Zureden der besorgten Nachbarn

waren sie bereit, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Mit dem Rettungsdienst wurde das Ehepaar in ein Heidelberger Krankenhaus

verbracht. Dort wurden sie vorsorglich stationär aufgenommen. Beide waren

ansprechbar und ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.

Die Nachbarschaft hat bereits dem Ehepaar weitere Hilfe und eine vorübergehende

Unterkunft angeboten.

Der direkte Schaden, der durch den Brand entstanden ist, wird auf wenige hundert

Euro geschätzt. Ein weit größerer Schaden ist durch den Ruß, der sich im

gesamten Haus verteilt hat, entstanden. Dadurch ist das Haus vermutlich bis auf

Weiteres oder zumindest bis zur vollständigen Reinigung nicht bewohnbar.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Feuerwehr befreit nach Unfall im Auto eingekeilte Person

Mannheim (ots) – Ein 26-jähriger VW-Fahrer wurde in seinem geparkten Auto durch

den Unfall „eingekeilt“ und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach

befreit werden. Der Mann verletzte sich leicht.

Am Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr fuhr ein 45-jähriger Fahrer mit seinem Pkw

Ford auf der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Uferstraße. An der Einmündung

Friedrich- und Uferstraße bog er nach links in Fahrtrichtung B37/ Lindach ab.

Unmittelbar nach dem Abbiegen kam der Autofahrer aus bisher unbekannten Gründen

nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen in der Uferstraße

geparkten Pkw VW. Auf dem Fahrersitz des Geparkten saß ein 26-Jähriger.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen vor ihm geparkten Opel

Corsa aufgeschoben und seitlich gegen ein Geländer gedrückt. Dadurch konnte der

VW-Fahrer weder auf der rechten, noch auf der linken Seite aussteigen.

Die Feuerwehr zog die ineinander verkeilten Autos auseinander und der 26-jährige

VW-Fahrer konnte schnell befreit werden. Durch den Unfall verletzte er sich

leicht und kam vorsorglich zur ambulanten Betreuung mit dem Rettungsdienst ins

Krankenhaus.

Der 45-jährige Unfallverursacher und seine 48-jährige Beifahrerin, die

sicherlich einen großen Schrecken erlitten hatte, blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Mauer, Rhein-Neckar-Kreis: Zug kollidiert mit Pkw;

Mauer / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die Unfallaufnahme des Verkehrsdienstes

Heidelberg vor Ort ist abgeschlossen. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte

ein 28-Jähriger gegen 7 Uhr von der Bahnhofstraße in die Straße Am Bahndamm

abbiegen. Aufgrund des Nebels und der Dunkelheit bog der VW-Fahrer im Bereich

eines Bahnübergangs allerdings in den Gleisbereich ab und blieb dort mit seinem

Pkw liegen. Nach erfolglosen Versuchen sein Fahrzeug aus dem Bereich der

Eisenbahnstrecke zu befreien, verließ der Mann sein Auto. Nur wenig später

kollidiert ein Regional-Express, von Heidelberg kommend in Richtung Sinsheim,

mit der Front des festgefahrenen VW. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß

niemand verletzt. Die Fahrgäste wurden aus dem Zug begleitet. Am Pkw entstand

Totalschaden. Am Zug, der abtransportiert werden musste, entstand ein Schaden

von mindestens 50.000 Euro. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden mehrere

Einrichtungen nahe der Schienen, sowie Schilder und ein Fahrradunterstand

beschädigt.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Kunstfigur „Duscher“ beschädigt – Zeugen gesucht!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

beschädigten eine der drei Figuren des Kunstobjekts „Duscher“, das vor dem

Freibad im Schwimmbadweg aufgestellt ist. Eine Zeugin hatte am Mittwochabend

gegen 23 Uhr die Beschädigungen beim Polizeirevier Sinsheim gemeldet. Nach den

derzeitigen Erkenntnissen wurde der „Duscher“ umgetreten, wodurch die Beine der

Figur durchbrachen. Inwiefern die Figur wieder restauriert werden kann, bleibt

abzuwarten. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.

Die Stadt Sinsheim hat Strafanzeige erstattet. Wer sachdienliche Hinweise auf

den oder die Täter liefern kann, wird gebeten, sich direkt an das Polizeirevier

Sinsheim, Telefon 07261 690-0 zu wenden. Die Stadtverwaltung hat eine Belohnung

in Höhe von 2.000 Euro für Hinweise, die zur Überführung der Täter führen,

ausgesetzt.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht!

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einer Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen am Dienstagabend sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein

36-Jährige soll gegen 21 Uhr mit mehreren Personen in der St. Igener Straße in

Streit geraten sein, der schnell in eine körperliche Auseinandersetzung mit

mehreren Personen mündete. Das Geschehen soll sich dabei im Bereich der

Rohrbacher Straße im Bereich einer Apotheke fortgesetzt haben. Drei Täter

flüchteten wenig später, unter anderem mit dem Smartphone und Bargeld des

36-Jährigen, der durch Schläge verletzt wurde. Zeugen, die Beobachtungen gemacht

haben oder Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter

Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

