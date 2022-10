Neustadt, A65/B38: Aufhebung der Sperrungen der Anschlussstelle Neustadt Weinstraße-Nord und der weiterführenden B38 ab Freitag, 28. Oktober 2022

Neustadt an der Weinstraße – Seit Mitte Oktober 2022 erneuert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität Speyer die Fahrbahn der Anschlussstelle Neustadt Weinstraße-Nord an der A65 sowie der weiterführenden Bundesstraße 38 bis zum Kreisverkehrsplatz Mußbach. Die Straßenbauarbeiten können planmäßig abgeschlossen werden, sodass ab Freitag, 28.10.2022, ca. 20:00 Uhr, die Sperrung der Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Neustadt Nord in beiden Fahrtrichtungen wieder aufgehoben werden kann.

Ebenso kann die weiterführende B38 ab dem Kreisverkehrsplatz Mußbach sowie der Einmündungsbereich der Landesstraße 562 in die B38 wieder für die Verkehrsteilnehmer freigegeben werden.