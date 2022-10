Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

23-Jähriger mit Drogen im Blut und in der Tasche

A 63/Erbes-Büdesheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle eines 23-Jährigen, der mit seinem PKW auf der A 63 unterwegs war, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Die Kontrolle fand am Sonntag 23.10.2022 gegen 12 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz Erbes-Büdesheim statt.

Der Mann, bei dem noch 3 kleinere Tütchen aufgefunden wurden bei deren Inhalt es sich ebenfalls um Drogen handeln dürfte, musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren, ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Die Drogentütchen wurden sichergestellt.

Erst Auto gerammt, dann ausgebremst worden

A 61/Rheinhessen (ots) – Am Sonntag 23.10.2022 gegen 18:30 Uhr kam es, auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz/Höhe des Parkplatzes Bergkloster in der Gemarkung Westhofen, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 38-Jähriger mit seinem PKW die Ursache gesetzt haben dürfte, indem er einen 33-Jährigen verbotswidrig rechts überholte.

Beim Wiedereinscheren nach links streifte der 38-Jährige dann mit dem Heck seines PKW das Fahrzeug des 33-Jährigen vorne rechts, so dass es zum Unfall mit einem leichten Sachschaden kam. Da der 38-Jährige nach eigenem späteren Bekunden die Berührung jedoch nicht bemerkte, fuhr er zunächst weiter und wunderte sich, dass der nun nachfolgende 33-Jährige ihm wiederholt dicht auffuhr, sich letztendlich vor ihn setzte und mehrfach versuchte, ihn bis zum Stillstand auszubremsen.

Der 38-Jährige, der das Verhalten des 33-Jährigen nicht nachvollziehen konnte, ließ sich darauf zunächst nicht ein und versuchte dabei ebenso mehrfach auszuweichen und seine Fahrt fortzusetzen. Letztendlich kamen die beiden Kontrahenten dann doch auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Der 33-Jährige und seine 34-jährige Beifahrerin stiegen aus, gingen auf das Auto des 38-Jährigen zu, versperrten den Weg und forderten den 38-Jährigen zum Aussteigen auf. Da der 38-Jährige scheinbar immer noch nicht wusste, um was es eigentlich geht, setzte er seinen Wagen ein Stück zurück, um wegzufahren.

Dabei touchierte er den 33-Jährigen leicht am Körper. Dieser riss dem losfahrenden Wagen dann noch den Heckscheibenwischer ab. Der 33-Jährige gab bei der Sachverhaltsaufnahme gegenüber der Polizei an, dass er verletzt sei und in ein Krankenhaus ginge, um sich behandeln zu lassen.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim versucht nun den genauen Tathergang und die jeweiligen Tatbeiträge zu ermitteln und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 06701-9190. Sowohl der 38-Jährige als auch der 33-Jährige und ggfs. auch seine Beifahrerin müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

22-Jähriger PKW-Fahrer mit über 1,7 Promille unterwegs

B 41/Rheinhessen (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 22-jähriger PKW-Fahrer, der einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 23.10.2022 gegen 03:12 Uhr auf der B 41 bei Bad Kreuznach aufgefallen war, weil er einem anderen PKW sehr dicht aufgefahren war.

Die Polizei konnte den Wagen dann am Mitfahrerparkplatz bei Gensingen kontrollieren. Dabei ergab ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ca. 1,73 Promille. Der junge Mann musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde direkt einbehalten.

Da auch seine 23- bis 33-jährigen Mitfahrenden nicht mehr fahrtauglich waren, musste das Auto zunächst stehen bleiben. Dem 22-Jährigen drohen nun der Verlust der Fahrerlaubnis für mehrere Monate sowie ein Strafverfahren. Weiter muss der Mann damit rechnen, dass er vor einer möglichen Neuerteilung der Fahrerlaubnis ein medizinisch-psychologisches Gutachten benötigt.

