Messerstreitigkeiten in Ankunftszentrum

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Ein 21-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, am frühen Donnerstagmorgen im Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village, einen 25-jährigen Mann mit Tötungswillen mit einem Messer verletzt zu haben.

Nachdem die beiden Männer gegen 4:00 Uhr im Zimmer eines der beiden Beteiligten in Streit gerieten, soll der 21-Jährige mit einem Messer auf sein 25 Jahre altes Opfer eingewirkt und diesem eine Stichverletzungen sowie mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und an den Armen zugefügt haben. Erst als der Geschädigte Reizstoff versprühte, soll der 21-Jährige von ihm abgelassen haben.

Der Geschädigte sowie der Tatverdächtige, der noch am Tatort festgenommen werden konnte, wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Nach einer ambulanten Versorgung konnte der Tatverdächtige aus dem Krankenhaus entlassen und am Freitag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt werden. Diese eröffnete ihm den Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Pizzabote überfallen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Samstag 22.10.2022 gegen 20:40 Uhr wurde ein Pizzalieferant im Harbigweg von einer bislang unbekannten, mehrköpfigen Personengruppe überfallen, nachdem er seine Bestellung ausgeliefert hatte und sich wieder auf den Rückweg machen wollte. 6 junge Männer sprachen den Zusteller an und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld.

Daraufhin händigte er der Gruppe Bargeld in Höhe eines niedrigen 3-stelligen Betrags aus. Die Täter flüchteten schließlich in Richtung Margot-Becke-Ring.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Tatnacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und Hinweisgebern.

Die Täter waren alle männlich, ca. 16 Jahre alt sowie zwischen 175-180 cm groß. Ein Täter ist durch seine dunklen, seitlich gegelten Haare aufgefallen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der gesuchten Gruppe sowie zu deren weiterer Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel. 0621/174 4444 zu melden.

Ortung von gestohlenem Handy führte zur vorläufigen Festnahme

Heidelberg-Bergheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verwickelten zwei zunächst unbekannte Männer einen 16-Jährigen in der Rohrbacher Straße in ein Gespräch. Der Jugendliche war gerade dabei sein Fahrrad aufzuschließen, als die beiden Männer ihn ansprachen.

In der Folge entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein Gerangel, im Rahmen dessen der 16-Jährige zu Boden stürzte. Diesen Moment nutzten die beiden Täter wiederum aus, um das Mobiltelefon des Jugendlichen zu entwenden.

Der 16-Jährige, der unverletzt blieb, verständigte daraufhin die Polizei. Mithilfe der aktivierten Ortungsdienste an dem Mobiltelefon, gelang es den Einsatzkräften schließlich das Handy und somit die Täter zu lokalisieren.

Beim Erblicken des Streifenwagens ergriffen die beiden Männer zunächst die Flucht. Diese konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß im Bereich Carl-Friedrich-Gauß-Ring vorläufig festgenommen werden. Das gestohlene Mobiltelefon wurde sichergestellt und die beiden 20 und 26 Jahre alten Männer zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier gebracht.

Tag des Einbruchschutzes am kommenden Sonntag – Termine im Überblick

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wenn die Tage wieder kürzer werden und es abends früher dunkel wird, steigt auch das Einbruchsrisiko. Besonders häufig machen sich die Täter dann die Zeit der Dämmerung zu Nutze. Also genau dann, wenn Hausbewohner aufgrund von Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit nicht zuhause sind oder an Wochenenden sowie zur Ferienzeit das Zuhause unbewohnt erscheint. Dabei genügt meist eine kurze Zeitspanne und die Einbrecher räumen ganze Häuser oder Wohnungen aus.

Deshalb fällt traditionell der Tag des Einbruchschutzes auf den letzten Sonntag des Monats Oktober, passend zur Zeitumstellung und ganz nach dem Motto “Eine Stunde Zeit für mehr Sicherheit”. Denn mit dem richtigen Verhalten und geeigneter Sicherungstechnik kann das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, deutlich minimiert werden.

Wie genau das geht und was es sonst noch für wertvolle Tipps und Handlungsempfehlungen gibt, kann man in der vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, zum Thema “Einbruchschutz” und “Aufmerksame Nachbarschaft” nachlesen:

Auch das Polizeipräsidium Mannheim setzt bei der Vorbeugung von Kriminalität einen zentralen Schwerpunkt. Bereits ab Mittwoch sind die Fachberaterinnen und Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für Sie in der Metropolregion Rhein-Neckar unterwegs.

Den Start machen die Kollegen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Heidelberg, die

am Mittwoch, den 26.11.2022, in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr an deren Standort in der Römerstraße 2-4 in 69115 Heidelberg-Bergheim.

interessierte Bürger zu verschiedenen Themen informieren. Neben wichtigen Verhaltenstipps zum Thema “Einbruchsschutz” können sich Interessierte auch zu aktuellen Betrugsthemen wie “Falsche Polizeibeamte”, “Enkeltrick” oder “Falsche Gewinnversprechen” kostenlos beraten lassen.

Weitere Informationsstände bzw. Präventionsveranstaltungen finden Sie zudem an folgenden Örtlichkeiten:

Donnerstag 27.10.2022, in der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr,

Im Bereich “Neumarkt”, Mannheim-Neckarstadt/Flyer-Aktion mit Bürgerkontakten

Freitag 28.10.2022, in der Zeit von 9 Uhr bis 13 Uhr,

Auf dem “Marktplatz”, Mannheim-Neckarau/Infostand zum Thema “Einbruchschutz”

Samstag 29.10.2022, in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr,

Auf dem “Wochenmarkt” Mannheim-Stadt/ Infostand zum Thema “Einbruchschutz”.

Montag 31.10.2022, in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr,

Vor der “Volksbank” Mannheim-Sandhofen/Infostand zu “Einbruchschutz und Seniorenkriminalität”.

Mittwoch 02.11.2022, in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr,

Im Bereich Mannheim-Schwetzingerstadt/Flyer-Aktion zum Thema “Einbruchschutz” und im Bereich “Gerd-Dehof-Platz”, Mannheim-Neuhermsheim/Infostand zu Thema “Einbruchschutz”.

Freitag 04.11.2022, in der Zeit von 09 Uhr bis 12 Uhr,

In den Bereichen Heidelberg Nord und Süd /Flyer-Verteil-Aktion mit Aufklärungsgesprächen.

Mittwoch 30.11.2022 um 18:30 Uhr,

im Sitzungssaal des Ortschaftsrates Mückenloch/Ortsverwaltung in der Talstr.27, Neckargemünd.

Sollten Sie die oben genannten Termine verpasst haben oder die erhaltenen Informationen bzw. Verhaltenstipps noch einmal nachlesen wollen, dann können Sie dies problemlos auf den nachfolgenden Internetseiten: www.k-einbruch.de https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Darüber hinaus stehen Ihnen die Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim und Heidelberg mit Ihrer Expertise zur Verfügung und beraten Sie nach terminlicher Vereinbarung gerne auch kostenlos in Ihrem Zuhause. Diese sind unter Tel. 0621/1741212 oder beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de für Mannheim und unter Tel: 0621/1741234 oder beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de für Heidelberg zu erreichen.