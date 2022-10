Neustadt: Stadtwerke bereiten Springbrunnen für den Winter vor

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtwerke haben begonnen, die Brunnen für den Winter zu rüsten. Normalerweise gehen die Arbeiten erst im November über die Bühne, aus energietechnischen Gründen wurde aber entschieden, bereits Mitte Oktober zu starten.

Außer Betrieb nehmen bedeutet, dass das Wasser abgestellt und im Brunnen vorhandenes abgelassen wird. Danach folgen eine Reinigung und ein Technik-Check. Im Frühjahr wird dann in umgekehrter Reihenfolge gearbeitet: Check, Reinigung, Wasser Marsch.

Um die Arbeiten kümmern sich zwei Mitarbeiter der Stadtwerke. Zunächst sind die Brunnen in der Innenstadt an der Reihe, danach die in den Ortsteilen. Bereits abgestellt sind die Brunnen auf dem Marktplatz und der Hetzelanlage, auch die Elwedritschen befinden sich bereits im Winterschlaf und „Wasser in die Stadt“ wartet ebenfalls aufs nächste Frühjahr.

Die beiden Kollegen arbeiten sich von Brunnen zu Brunnen vor, wobei zu sagen ist, dass bei den Stadtwerken gemeldete Störungen oder Noteinsätze Vorrang haben und die Springbrunnen dann warten müssen.