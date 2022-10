Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 20.10.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mit Schraubzwinge bedroht

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.10.2022 gegen 08:00 Uhr bedrohte ein männlicher Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Weinstraße in Herxheim am Berg, mit einer Schraubzwinge mehrere Mitarbeiter. Über Notruf wurde eine Person gemeldet, die sich aggressiv verhalten und dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern des Autohauses mit einer Schraubzwinge drohte, diese umzubringen. Weiterhin beleidigte er sie mit üblen Schimpfworten. Beim Eintreffen der Streife vor Ort, konnte der 61-Jährige auf einem Feld in der Nähe des Autohauses gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Ermittlungen ergaben, dass der 61-Jährige zuvor einen Stellplatz für sein Wohnmobil auf dem Gelände des Autohauses angemietet hatte. Da der Mietvertrag jedoch gekündigt wurde, kam es in den letzten Tagen zu Streitigkeiten zwischen den Parteien, die nun in einer Bedrohungssituation mündeten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der 61-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, war in der zurückliegenden Woche bereits wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und diversen Betrugsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. In einem Fall konnte bei der Personendurchsuchung ein Küchenmesser sichergestellt werden, dass er bei sich trug. Im Nachgang teilte das Autohaus noch mit, dass der Mann auch noch mehrere auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge mutwillig beschädigt hatte. Die Höhe des Sachschadens steht hier noch nicht fest. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine spezialisierte Klinik verbracht. Gegen ihn wird nun neben den bereits bekannten Delikten nun auch wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Zu tief ins Glas geschaut

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.10.2022 gegen 19:30 Uhr konnte in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim die Fahrerin eines Mercedes Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war sie Zeugen auf der B271 aufgefallen, da sie deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn lenkte. An der Kreuzung Gutleutstraße/ Mannheimer Straße konnte der Mercedes durch eine Streifenbesatzung festgestellt werden. Auf die Anhaltesignale und Blaulicht reagierte die Fahrerin nicht. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Weinstraße Nord gestoppt werden. Während der Kontrolle der 38-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,73 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihr Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da sie diesen bereits im Dezember letzten Jahres wegen einer anderen Trunkenheitsfahrt abgeben musste. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.10.2022 zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei insgesamt 206 gemessenen Fahrzeugen kam es zu keiner Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich vorbildlich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurden dort bereits mehrere Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Bei den letzten Kontrollen im Juli und August konnten ebenfalls keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden.

Bad Dürkheim: Mit Hammerbeil auf PKW eingeschlagen

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.10.2022 gegen 01:30 Uhr schlug ein amtsbekannter Täter in den Kappesgärten in Bad Dürkheim, mit einem Hammerbeil auf ein Fahrzeug ein. Über Notruf wurde zuvor eine dunkelhäutige männliche Person gemeldet, die mitten auf der Fahrbahn stehen und die Weiterfahrt eines Mercedes Benz verhindern würde. Die männliche Person hätte ein Hammerbeil in der Hand und würde sich aggressiv verhalten. Beim Eintreffen der Streife vor Ort, schlug ein 25-Jähriger mit seinem Hammerbeil auf die Fahrzeugscheibe der Beifahrertür ein. Der 19-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Täter konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person wurde noch ein Messer, eine Gartenschere, eine Haushaltsschere, ein Schraubendreher und Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt. Der 25-Jährige verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv und wurde daher in Gewahrsam genommen. Er versuchte die Polizeibeamten anzuspucken, beleidigte eine Beamtin als „Hure“, beleidigte die Beamten als „Rassisten“ und drohte herauszufinden wo die Beamten wohnen würden, um sie dann zu erschießen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt.

Bad Dürkheim: In verlorener Handtasche Rauschgift aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.10.2022 gegen 20:30 Uhr konnte in einer Handtasche, die in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim aufgefunden wurde, Betäubungsmittel sichergestellt werden. Bei Suche nach Ausweisdokumenten konnten in der Handtasche ein Grinder und eine geringe Menge Cannabis festgestellt und sichergestellt werden. Gegen die 17-jährige Eigentümerin der Handtasche wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Grünstadt, Dirmstein: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt / Dirmstein (ots) – Am 19.10.22 wurden in Grünstadt, im Schmittengraben und in Dirmstein, in der Offsteiner Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der Messstelle in Grünstadt wurden von 73 gemessenen Fahrzeugen die zulässige Geschwindigkeit 10 Mal überschritten. An der Messstelle in Dirmstein wurden von 43 gemessenen Fahrzeugen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In Dirmstein wurde darüber hinaus ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet.

Obersülzen: Vorfall mit Hunden – Zeugen gesucht

Obersülzen (ots) – Am 17.10.22, 10:15 Uhr kam es auf dem Wirtschaftsweg „Sülzer Weg“, in Obersülzen, zu einem Vorkommnis mit Hunden. Ein zur Jagdausübung Berechtigter ließ seine 3 Jagdhunde auf dem Wirtschaftsweg aus dem PKW heraus. Für den Jagdausübungsberechtigten kamen plötzlich und unerwartet zwei Chihuahuas hinter einer Hecke hervor. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit auf seine Hunde einzuwirken. Die Chihuahuas wurden durch die Jagdhunde wahrscheinlich zu Tode gebissen. Der hinzugekommene Besitzer der Chihuahuas griff den Jagdausübungsberechtigten mit Schlägen gegen Kopf und Körper an und verletzte diesen.

Hinweise auf den Besitzer der Chihuahuas nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel: 06359/9312-0 entgegen.

