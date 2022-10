Kaiserslautern – Zubehör für Ausdauer und Krafttraining – Dank der neuen Sportbox können sich Bürgerinnen und Bürger an einer breiten Auswahl an Sportgeräten bedienen. Ab sofort kann das neue System im Volkspark genutzt werden. Die Ausleihe des Equipments erfolgt über eine App und ist kostenlos.

„Im Rahmen des Smart-City-Projekts, ´Stadt.Raum.Wir.‘ möchten wir auch die öffentlichen Grünflächen in der Stadt besser nutzbar machen. Und was bietet sich im Grünen besser an als Sport und Spaß? Ein digitales System im Hintergrund macht das einfache Ausleihen entsprechend der eigenen Präferenzen hinsichtlich Tageszeit, Nutzungsdauer und -umfang möglich“,

freut sich Ilona Benz, strategische Gesamtprojektleitung des Modellprojekts Smart City, über den praktischen Nutzen der Sportbox für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger.

Mit verschiedenen Stücken ausgestattet, kommen Sportbegeisterte Lautrerinnen und Lautrer hier voll auf ihre Kosten: Fitnessbänder, Sportmatten, Faszienrollen, Medizinbälle, Springseile, Kettlebells, ein Koordinations-Tool sowie Pylonen bilden die Grundlage sowohl Kraft und Ausdauer als auch Beweglichkeit und Koordination zu trainieren.

„Durch die Sportbox erweitern wir den Gestaltungsrahmen für alle Sportlerinnen und Sportler in unserer Stadt, die sich unabhängig von Öffnungszeiten in Fitnessstudios und im schönen Ambiente des Volksparks bewegen möchten. Digitale Tools, die einfach handhabbar sind, zur Freizeitgestaltung beitragen und Menschen im Idealfall zusammenbringen – das ist der herzlich digitale Kerngedanke von Stadt.Raum.Wir., den wir den Bürgerinnen und Bürgern näherbringen möchten“,

freut sich Patrick Glaser, Projektverantwortlicher für das Smart City Projekt Stadt.Raum.Wir.

Und so funktioniert es:

Für die Nutzung der Sportbox ist eine Registrierung in der dazugehörigen App erforderlich. Die App ist im App Store und bei Google Play erhältlich (Stichwort „Sportbox App and Move“). Um die Richtigkeit der Anmeldedaten zu überprüfen, fällt eine einmalige Gebühr von 50 Cent an. Nach der Registrierung ist die komplette Nutzung kostenlos. In der Anwendung können in einem digitalen Terminkalender freie Zeiten gebucht werden. Sobald die Buchung erfolgt ist, kann die Sportbox geöffnet und das gewünschte Zubehör entliehen werden. In der App finden sich darüber hinaus Video-Anleitungen zur richtigen Nutzung der Trainingsgeräte sowie die Möglichkeit persönliche Trainingspläne zu erstellen. Ein Kontrollsystem der Box gleicht den Bestand ab und meldet Diebstahl oder Vandalismus. Der benötigte Strom wird über eine Solaranlage gespeist, die sich auf der Oberseite der Sportbox befindet.

Bei Fragen oder Anregungen freut sich der Projektverantwortliche, Patrick Glaser, über eine Kontaktaufnahme per E-Mail: patrick.glaser@kaiserslautern.de