Betrunken in Damentoilette

Mainz (ots) – Auch um solche Sachen kümmert sich die Polizei: Passanten machten sich Sorgen, weil es auf der Damentoilette im Einkaufzentrum Römerpassage verbal aggressiv laut zu ging. Als die Polizei eintraf konnte festgestellt werden, dass ein 35-jähriger seiner 26-jährigen Partnerin aus Mainz helfen wollte, die sich in der Toilette fast komatös betrunken hatte.

Die junge Dame konnte bei den Polizisten keine vernünftigen Angaben machen, was wahrscheinlich an ihrem starken Alkoholkonsum lag. Ein Alkoholtest zeigte den Wert von fast unglaublichen 3,85 Promille. Die Mutter der Frau wurde verständigt, die ihre Tochter nach Hause brachte.

Parfumflasche an den Kopf geworfen

Mainz (ots) – Am Mittwoch 05.10.2022 gegen 18:30 Uhr sitzt eine 48-jährige mit ihrem 21-jährigen Sohn auf einer Bank in der Fußgängerzone Am Brand. Völlig unerwartet bekommt die Frau eine Flasche Parfum an den Kopf geworfen. Der 50-jährige Flaschenwerfer ohne festen Wohnsitz, war zuvor bereits durch sein aggressives Verhalten dort aufgefallen. Unter anderem trat er gegen Mülleimer.

Er flüchtete in eine Umkleide eines Bekleidungsgeschäftes, wo er von er Polizeistreife angetroffen werden kann. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt und einen Platzverweis erteilt. Die Geschädigte erleidet eine Kopfplatzwunde. Sanitäter kümmerten sich um die Frau.

Streit in Wohnung

Mainz (ots) – Durch Nachbarn wird der Polizei am Mittwoch 05.10.22 gegen 17:50 Uhr in der Weisenauer Bleichstraße ein lautstarker Streit in einer Wohnung gemeldet. Als die Polizei mit 2 Streifenwagen eintraf, kann sie in der Wohnung deutliche Anzeichen einer Auseinandersetzung feststellen.

So ist unter anderem eine Tür aus der Angel gehoben, Paniermehl in der Küche verstreut und in der Küchenarbeitsplatte steckt ein Messer mit Klinge. Der Streit zwischen dem 34-jährigen Mann aus Rheinhessen und der 27-jährigen war jedoch schon beendet. Der Mann verlässt auch mit den Polizeibeamten die Wohnung.

Geldbörsen entwendet

Mainz (ots) – Vermutlich im Bereich des Mainzer Marktes wurde der 83-jährigen Seniorin aus dem Landkreis Mainz-Bingen am 05.10.2022, gegen 16:00 Uhr die Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet, die sie die ganze Zeit am Körper getragen hatte. In der Geldbörse befand sich ein mittlerer 3-stelliger Betrag und persönliche Dokumente.

Die Geldbörse wurde wenig später im Bereich der Markthäuser aufgefunden.

Die Dokumente waren noch vorhanden, das Bargeld fehlte.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, keine solch hohen Bargeldbeträge mitzuführen. Die meisten Käufe lassen sich bargeldlos bezahlen. Geldbörsen sollten auch nur in einer verschlossenen Tasche eng am Körper mitgeführt werden, wobei der Verschluss nach innen zum Körper zeigen sollte.

Gegen 16:30 Uhr tippte ein Unbekannter einer 87-Jährige an der Kaiserstraße Ecke Neubrunnenplatz von hinten an den Rücken. Als die Dame sich umdrehte, griff der Mann über ihre Schulter gezielt in die Vordertasche ihres mitgeführten Rollators und entwendet die dort liegende Geldbörse, in der sich neben den üblichen Dokumenten ein geringer Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchtet der Täter über die Kaiserstraße in Richtung Parcusstraße.

Täterbeschreibung:

ca. 30 Jahre alt, auffällig klein mit etwa 1,60 Meter Körpergröße, untersetzt, hageres Gesicht. Er war komplett in schwarz bekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Betrunken mit Kleinkraftrad unterwegs

Mainz (ots) – Am Mittwoch 05.10.22 gegen 20:00 Uhr sind der 57-jährige Mann und die 60-jährige Frau gemeinsam auf einem Kleinkraftrad, wobei der Mann fährt. In der Unteren Zahlbacher Straße forderte die Dame den Fahrer auf anzuhalten, um in den Büschen “ein kleines Geschäft” zu verrichten. Aufgrund der starken Alkoholisierung stürzte die Frau beim Absteigen und verletzte sich leicht.

Die Polizei stellte bei einem freiwillig durchgeführten Alkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,39 Promille und bei der Frau von 1,71 Promille fest. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Mainz-Bingen

Unfall mit verletztem Kind

Guntersblum (ots) – Ein 42-jähriger Guntersblumer befährt am Mittwoch 05.10.22 gegen 17:00 Uhr, mit seinem Pkw die Alsheimer Str. in Richtung Alsheim. In Höhe der Mühlstraße steht am linken Fahrbahnrand ein Pkw, hinter dem unvermittelt ein 8-jähriges Kind über die Straße läuft. Trotz sofortiger Vollbremsung kommt es zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich das Kind das Bein gebrochen hat.

Das Kind wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Mutter war während des Einsatzes vor Ort. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden im Frontbereich. Während der Unfallaufnahme war die Alsheimer Straße für eine Stunde gesperrt.

Die Polizei Oppenheim bittet, Zeugen sich unter der Tel: 06133-9330 zu melden.